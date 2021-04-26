تسريحات شعر نصف مرفوعة خيارك الأفضل في كل مناسبة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 11:35 صباحاً - تتعدد تسريحات الشعر الملائمة للسهرات والمناسبات، حيث هناك الكثير من الخيارات، مما يصعب عليك الاختيار في أوقات كثيرة. لكن تسريحات الشعر نصف المرفوعة هي أفضل طريقة للحصول على إطلالة أنثوية رائعة، كما أنها الوسيلة الأمثل للنساء اللواتي يعانين من الصداع نتيجة شد الشعر بقوة ولأقات طويلة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة رائعة من تسريحات الشعر نصف المرفوعة، التي تعد خيارك الأفضل لأي مناسبة.



تسريحة ذيل الحصان العلوية

تسريحة ذيل الحصان العلوية (الصورة من حساب كات تومبسون على إنستغرام)



تسريحة ذيل الحصان العلوية الكلاسيكية هي من أفضل الخيارات لكل المناسبات، فهي مريحة جداً لأنها لا ترتكز على شد الشعر بقسوة، وتناسب مختلف أطوال الشعر. إضافة الى أنها توفر لك مظهراً أنيقاً وبسيطاً في الوقت نفسه. تعتمد هذه التسريحة على سحب الغرة بلطف الى الخلف وجعلها على شكل ذيل مقلوب، فيما يُترك الشعر من الخلف منسدلاً على الظهر.

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تسريحة ضفائر الموهوك

تسريحة ضفائر الموهوك(الصورة من حساب نعيمة لافون على إنستغرام)



بعض تسريحات الشعر نصف المرفوعة لا تحتاج الى سحب الشعر من جانبي الشعر، من بينها تسريحة ضفائر الموهوك، وهي تسريحة ناعمة ومريحة، حيث تجنبك انسدال الشعر على الوجه، وبالتالي التعرق، إضافة الى أنها تبرز ملامح وجهك. علماً أن هذه التسريحة سُميت بتسريحة ضفائر الموهوك نسبة الى قبيلة الموهوك Mohawk، حيث يتم جمع الشعرعلى شكل ضفائر عند منتصف الرأس.

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تسريحة التويست مع مشابك الشعر

تسريحة التويست مع مشابك الشعر(الصورة من حساب ساني بروك على إنستغرام)



إنها إحدى تسريحات الشعر الفرنسية البسيطة والسهلة للغاية، وهي تسريحة رائعة مناسبة للشعر الطويل ومتوسط الطول، وبإمكانك اعتمادها في كافة المناسبات، حيث تمنحك مظهراً أنثوياً هادئاً. ولإضفاء لمسة جذابة على تسريحة التويست، زينيها بمشابك الشعر المميزة.

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تسريحة الويفي المسحوبة من الجوانب

تسريحة الويفي المسحوبة من الجوانب(الصورة من حساب فانسون أوكويندو على إنستغرام)



إذا كنت ترغبين في اعتماد إحدى تسريحات الشعر نصف المرفوعة الناعمة التي تسلط الضوء على ملامح وجهك، بإمكانك تجربة تسريحة الويفي المسحوبة من الجوانب والمثبتة من الخلف بأحد مشابك الشعر المرصعة باللؤلؤ، التس تعد من أبرز صيحات الشعر لهذا الموسم.

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تسريحة الضفيرة الكبيرة نصف المرفوعة

تسريحة الضفيرة الكبيرة نصف المرفوعة(الصورة من حساب أميكا برو على إنستغرام)



إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل والكثيف، وترغبين في إطلالة مريحة خلال المناسبات، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الضفيرة الكبيرة نصف الرفوعة، التي ترتكز على سحب الشعر الى الخلف وجعله على شكل ضفيرة كبيرة الحجم، وترك باقي الشعر منسدلاً بشكل مستقيم على الظهر.

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