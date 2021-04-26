اعتقاد شائع عن البيض غير صحيح.. دراسة حديثة توضح الفوائد وطرق التخزين

القاهرة - سمر حسين - صحة

اعتقادات شائعة كثيرة منتشرة حول تناول البيض، منها أيضًا الاعتقاد الشائع بأن الكوليسترول الموجود به ضار بالجسم ويؤدي إلى أضرار صحية، لكن هذا ما نفاه ميخائيل جينزبرج، خبير التغذية الروسية، متحدث عن الفوائد العامة للبيض.

وكانت دراسة جديدة أظهرت أن البيض يحتوي على فوائد وعناصر غذائية مهمة مفيدة للجسم، أن الكوليسترول الذي يحتوي عليه البيض ليس ضار، وقال لقناة «زفيزدا» الروسية، أن البيض ليس بروتين فحسب، بل هو أيضًا يحتوي على دهون فسفورية، ولاسيثين، على وجه الخصوص.

كما أن البيض يحتوي أيضًا على فيتامينات تذوب في الدهون، فالبيض غني بفيتامين أ وفيتامين د، وفيتامين د غير متوفر في أطعمة كثيرة، نسبته في البيض أكثر من الأطعمة البحرية والأسماك وما إلى ذلك، وفيه فيتامين ب 6 وب 12، وذلك بحسب ما ذكرته «سبوتينك».

كما أشارت الدراسة إلى أن الاعتقاد السائد حول الكوليسترول في البيض، على وجه الخصوص، أنه يساهم في الإصابة بتصلب الشرايين، قد تغير مؤخرًا، موضحًا «هناك دليل على أن الكوليسترول الغذائي ليس له أي تأثير عمليًا على مستوى الكوليسترول «الضار» في الدم.. الكوليسترول هو، بالأدق، مكون جيد للطعام، لأن الجسم يستخدمه بنشاط كبير لتخليق الأحماض الصفراوية، لتخليق عدد من الهرمونات، من أجل تخليق فيتامين (د) في الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس».

ووفقًا لخبير التغذية، يمكن تناول البيض بأمان 5 مرات في الأسبوع - فهو يعتبر غذاء يوميًا، أما بالنسبة لفئة البيض، فإن البعض يعتبر نوع C2 هو الأكثر فائدة، لكن لا يوجد تأكيد لهذه الحقيقة حتى الآن.

طريقة وضع البيض في الثلاجة

حفظ البيض في الثلاجة له وضعية خاصة للحفاظ عليه طازج لأطول فترة، إذ يحفظ البيض في الثلاجة عن طريق وضع الجهة الحادة للبيضة على أرضية المكان المخصص له بينما تبقى الخلية الهوائية في أعلى البيضة.

أما إذا تم حفظ البيض بالعكس، فإن ذلك سيخلق فقاعة من الهواء ستصعد مع الوقت إلى أعلى البيضة ومن الممكن أن تتلف، كما أضاف الخبراء بضرورة عدم غسل البيض قبل حفظه في الثلاجة لأن ذلك قد يدمر الغشاء الطبيعي للبيضة بل فقط تنظف قبل الطهي مباشرة.