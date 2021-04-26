بوسي شلبي تّصدم إيناس الدغيدي بسؤال محرج: «جوزي طلب إيدك زمان؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مذيعة متألقة ونجمة المهرجانات»، هكذا وصفت المخرجة إيناس الدغيدي، ضيفتها الليلة في برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»؛ إذ ستستضيف بوسي شلبي، كما أوضح البرومو.

وكانت من ضمن أسئلة إيناس الدغيدي: «غرور بوسي شلبي عمل لها مشاكل مع قنوات كثيرة؟»، فيما كانت إجابتها على أحد الأسئلة: «أنا بحب اتقلد، مش بحب أقلد».

ووجهت إيناس الدغيدي، سؤالًا لبوسي شلبي: «ماذا لو كنتي مكاني على كرسي المذيعة دلوقتي كنتي هتسأليني تقولي إيه؟»، فيما فاجئتها بوسي قائلة: «كنت هسألك جوزي طلب إيدك زمان؟»، وأعربت الأخيرة عن غضبها الشديد.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج «شيخ الحارة والجريئة» بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية «مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة».

ويفاجيء فريق البرنامج ضيوف حلقات «شيخ الحارة والجريئة» في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الافتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.

«شيخ الحارة والجريئة» يُعرض يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.