بعد مشهد «لعبة نيوتن».. إقامة «هنا» مع «زي» في شقته حلال ولا حرام؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية بثينة توكل، سؤلًا للداعية الإسلامية الدكتورة هبة عوف، عن الحكم الشرعي لما فعلته «هناء» التي تؤدي دورها الفنانة منى زكي، في مسلسل «لعبة نيوتين»، خاصة إقامتها في البداية عند صديقها الأمريكي المصري «بيج زي»، والذي يؤدي دوره الفنان آدم الشرقاوي، وهل تنطبق عليها القاعدة الشرعية «الضرورات تبيح المحظورات» أم لا، وذلك خلال حلقة الأمس من برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر فضائية «أوربت».

وتساءلت «عوف» في البداية «لو هي طرقت جميع الطرق والأبواب ودورت وملقيتش، خلاص، لأن ده يرجع لضرورة المكان والزمان ويبقى بضوابط شرعية خاصة أن فيه واحدة تانية معاهم».

وأوضحت «عوف» أن السيدة في هذه الحالة لا تنطبق عليها مواصفات الخلوة بينهما، متساءلة عن مدى طرقها لجميع الأبواب قبل أن تلجأ للإقامة مع شاب مصري متسائلة «هل هي طرقت جميع الأبواب ولا استسهلت؟»، مشددة على أنها وضعت ضوابط لذلك وأنها ينبغي لها أن تطرق كل الأبواب حتى تشعر أنها أوشكت على الهلاك «تلاقي أنها خلاص كده وصلت للهلاك ومش لاقية مكان ومش قادرة».

وأشارت أنها نفسها هي التي تستطيع أن تحدد مدى طرقها لجميع الأبواب وعدم وجود أي حل أمامها، مشددة على أن الله رحيم بعباده وخلق الإنسان في ضعف.

ويحكي مسلسل «لعبة نيوتن»، رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وتقابل في رحلتها الشاب المصري المستهتر بيج زي وتضطر للإقامة معه لفترة ثم تقابل مؤنس المحام الأمريكي من أصل مصري والذي يحبها.

ومسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، وهو من سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وورشة السيناريو والحوار لمها الوزير، وسمر عبدالناصر، ومحمد الشخيبي وعمّار صبري، ومن إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.