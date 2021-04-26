أجرأ إطلالات الفنانات بحفل الأوسكار 2021 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يجمع حفل الأوسكار كعادته كل عام، عددا ضخما من نجوم العالم.

وتتبارى النجمات في اختيار أفضل إطلالة للظهور على السجادة الحمراء، وهنا نستعرض أجرأ الإطلالات للنجمات في السطور التالية.

- زيندانا

ظهرت النجمة الأمريكية زيندانا، باللوك الغجري في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021.

وارتدت زيندانا فستانا باللون الأصفر، بصيحة الأستومك والكب، ونسقت مع الإطلالة اكسسوارات حول الرقبة باللون الفضي اللامع.

اندرا داي

ظهرت اندرا داي بفستان جريء مكشوف من الخلف، وعند الصدر وصيحة الستومك باللون الذهبي اللامع.

ريس ويذرسبون

ريس ويذرسبون، بفستان باللون المارون، مزين بأربطة عند الصدر، وحزام رفيع باللون الأسود يبرز رشاقة خصرها، وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز أوسكار

أماندا سيفريد

تتألق الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية أماندا سيفريد، بالأحمر الناري، في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021.

وارتدت النجمة الأمريكية، فستان كب من التل باللون الأحمر الناري، بصيحة الكشاكش البسيطة.

واعتمدت تسريحة الشعر الملموم والمكياج ذات الألوان الصارخة.

وتتجه الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي انطلق في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد مرور عام صعب للغاية على صناعة السينما في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.