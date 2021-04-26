ببدلة سوداء.. براد بيت يتألق في حفل الأوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ارتدى الفنان والمخرج الأمريكي براد بيت على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 في دورته الـ 93، المقام في محطة الإتحاد، بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأببض، وبابيون باللون الأسود.

كما ارتدى إكسسورات مكونة من ساعة يد، وخاتم.

وتتجه الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي انطلق في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد مرور عام صعب للغاية على صناعة السينما في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.