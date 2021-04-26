أسوأ إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

حرص العديد من النجوم والنجمات على الظهور بمظهر أنيق خلال حضورهم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021، ولكن البعض الأخر كانت إطلالته غير موفقة.

ويستعرض الخليج 365 أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز الأوسكار في السطور التالية:

- لافيرن كوكس:

ارتدت الممثلة الأمريكية لافيرن كوكس فستانا باللون البينك كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بأنه منفوش من أسفل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- زيندانا:

طلت النجمة الأمريكية زيندانا فستانا باللون الأصفر، بصيحة الأستومك والكب، ونسقت مع الإطلالة اكسسوارات حول الرقبة باللون الفضي اللامع،

واعتمدت تسريحة الشعر الغجري المنسدل على الظهر.

- نيكوليت روبنسون:

ظهرت نيكوليت روبنسون زوجة النجم ليزلي أودوم فستانا طويل باللون الأسود، كت وبدون أكمام، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، ومكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياج ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين بتسريحة الرستا، واختارت مجوهرات مكونة من خاتم، وحلق.

- هالي بيري:

ارتدت الممثلة الأمريكية هالي بيري فستانا باللون البينك، بقصة الكب بدون أكمام، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- فيولا ديفيس:

وارتدت النجمة فيولا ديفيس فستانا طويلا باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، وتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، ومجموعة أساور.

- لولار ديرن:

كما ظهرت الفنانة الأمريكية لولار ديرن بفستانا محتشما طويلا باللون الأسود، ومُطعم بالريش من الجزء الأسفل على شكل جيب، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل الناعم، والأقراط الطويلة المتدلية.