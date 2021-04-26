ماريا باكالوفا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في حفل الأوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

طلت الفنانة البلغارية ماريا باكالوفا على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 في دورته الـ 93، المقام في محطة الإتحاد، بإطلالة ساحرة، فارتدت فستان طويل باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومنفوش من أسفل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياج قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك خصلات شعرها المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأقراط طويلة، وخاتم.

وتتجه الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي انطلق في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد مرور عام صعب للغاية على صناعة السينما في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.