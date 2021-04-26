أنجيلا باسيت بإطلالة جريئة في حفل الأوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الممثلة الأمريكية أنجيلا باسيت بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، في مقر حفل أوسكار 2021، المقام بمحطة الاتحاد في لوس أنجلوس، فارتدت فستانا طويل باللون الأحمر، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم .

وتتجه الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي انطلق في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد مرور عام صعب للغاية على صناعة السينما في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.