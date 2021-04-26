إياد نصار ينتقد الدراما المسيئة للرجل: المرأة الآن لديها صراعات مختلفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استنكر الفنان إياد نصار، بعض الأعمال الفنية التي تُظهر الرجال بصورة سيئة، حيث وصفها بـ «دراما حوض المطبخ»، مضيفًا: «بلاش نظل ندغدغ مشاعر المشاهد بالحاجات التي يريد سماعها، عارفين إن فيه شخصيات أنانية ولكن لما توضع على طاولة الدراما لا يجب أن نسخن أحد على أحد، ولكن نريد طرح أسئلة ونرى المشكلة وطرح حلولها».

وأضاف «نصار»، خلال حواره في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي تقدمه الإذاعية إنجي علي، على راديو «نجوم أف إم»، أنه يجب عرض العلاقات بشكل حقيقي ونقل الواقع، ويجب في الدراما الحديث عن السيدات خارج مؤسسة الزواج، «الست الآن لديها صراعات مختلفة تماما».

وتابع: «أنا متحيز للمرأة وعارف إن حريتها الحقيقية والمتطابقة مع عاداتنا وتقاليدنا هي شكل من تحرر المجتمع وتوجهه نحو حداثة حقيقية، ولكن المرأة محققة نفسها في مجالات كثيرة ونأتي كدراما نحصرها في الخيانة وأزمتها مع زوجها؟».

وعن أعماله المقبلة، أكد الفنان أنه ينتظر تقديم مسرحية أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، «أشعر أنني أنتحر وتقابلنا في كذا قعدة، وهي نص لبيرم التونسي من نصوص ليلة من ألف ليلة وليلة، وستكون مسرحية استعراضية مع كايرو شو، للمخرج مجدي الهواري».

وعن تعاونه مع المخرج محمد ياسين، قال: «هو حالة مخرج حقيقية ولديه الشجاعة يقول لأ مش عايز ولن أشتغل حاجة خارج شروطي، وهي شجاعة لا أقدر عليها، وفيه حاجات لازم تنزل شوية وترجع تاني تطلع، ولكن هو يريد عمل مشروع، وفي أفراح القبة قال لي المسلسل لن يفهمه أحد خلال 5 سنوات وفعلا لم يعمل ضجة وقت عرضه، وبالفعل حدث الآن وأجد الناس يتحدثون عنه وكأنه عرض هذا العام، وهذه هي المشاريع التي نتذكر مخرجها بعد سنوات مثل تامر محسن وكاملة أبوذكري».