شاهد.. 30 إطلالة للنجمات في حفل أوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اختتم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021، في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، وسط مجموعة كبيرة من إطلالات النجمات المتنوعة.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، نرصد لكم 40 إطلالة مختلفة للنجمات على السجادة الحمراء للحفل.

واتجهت الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي انطلق في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد مرور عام صعب للغاية على صناعة السينما في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقيم الحفل وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأُجري الحفل ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.