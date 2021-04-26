ريس ويذرسبون بالمارون في أوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتألق الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون، بفستان باللون المارون، مزين بأربطة عند الصدر، وحزام رفيع باللون الأسود يبرز رشاقة خصرها، وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز أوسكار 2021.

واعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل، والاكسسوارات والمكياج البسيط.

وتتجه الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي انطلق في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد مرور عام صعب للغاية على صناعة السينما في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.