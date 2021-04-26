كاثرين ماكنمارا تتألق بإطلالة جذابة في حفل الأوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

طلت الممثلة الأمريكية كاثرين ماكنمارا، بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، في مقر حفل أوسكار 2021، المقام بمحطة الاتحاد في لوس أنجلوس، فارتدت فستانا طويل باللون الأسود، بقضة الكم الواحد.

واعتمدت مكياج ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق.

وتتجه الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي انطلق في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد مرور عام صعب للغاية على صناعة السينما في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.