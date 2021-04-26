قبل أوسكار 2021 شاهدي نجمات بفساتين الزفاف على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:34 صباحاً - كسرت بعض النجمات قاعدة "فستان الزفاف ليوم الفرح فقط" فظهرن على السجادة الحمراء بفساتين بيضاء اخترنها من مجموعات عرائسية من دور أزياء مختلفة. حتى أن بعض النجمات أعدن ارتداء فستان زفافهن الأساسي على السجادة الحمراء. قبل بدء حفل أوسكار الـ93 هذه السنة نعود بالذاكرة إلى إطلالات النجمات بفساتين الزفاف على السجادة الحمراء:

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كيت هادسون Kate Hudson

(الصورة من موقع Brides )كيت هادسون Kate Hudson

نبدأ مع النجمة كيت هادسون التي ارتدت عام 2009 وتحديداً خلال حفل غولدن غلوب فستان زفاف من مجموعة ماركيزا Marchesa لربيع وصيف 2010. الفستان بتصميم الأكمام المكشوفة مع الريش عند الصدر وتنورة ضيقة على شكل السيرين أو حورية البحر.

صوفيا فيرغارا Sofia Vergara

(الصورة من موقع Brides )صوفيا فيرغارا Sofia Vergara

عام 2017 ظهرت النجمة صوفيا فيرغارا ضمن حفل Emmys بفستان ناعم جذب الأنظار إليها ومن تصميم Mark Zunino . الفستان مكشوف عند الصدر وبقصة الحورية بقماش متموج ومصمم بطريقة مميزة.

أدريانا ليما Adriana Lima

(الصورة من موقع Brides )أدريانا ليما Adriana Lima

خرقت عارضة الأزياء قاعدة فستان الزفاف الأبيض وحضرت حفل كان عام 2017 بفستان ناعم جداً من تصميم Naeem Khan ، وأضافت إليه قلادة ضخمة وفخمة في آن واحد وأكملت الإطلالة بمكياج ناعم وأحمر شفاه قوي باللون الأحمر.

بريانكا شوبرا Prianka Chopra

(الصورة من موقع Brides )بريانكا شوبرا Prianka Chopra

بعد زواجها من النجم نيك جوناس عام 2018 لم تكتف النجمة برينكا شوبرا بفستان زفافها بل فضلت أيضاً الظهور بفستان منفوش من التول بتصميم الكشكش من الصدر حتى التنورة ومن توقيع المصمم جورج حبيقة وهو من فساتين مجموعة العروس لربيع وصيف 2020.

إيميلي راتاجووسكي Emily Ratajkowski

(الصورة من موقع Brides )إيميلي راتاجووسكي Emily Ratajkowski

أغرب إطلالة عرائسية تفوز بها الممثلة وعارضة الأزياء إيميلي راتاجووسكي Emily Ratajkowski حيث ظهرت عام 2020 بفستان زفاف قصير مع جاكيت بيضاء خلال حضورها حفل Critics' Choice Awards .

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