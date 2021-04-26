فساتين خطوبة بصيحة الكاب 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:34 صباحاً - من الصيحات الرائجة لعروس 2021 هي الفساتين التي يرافقها تصميم الكاب، وهو عبارة عن قماش من لون وموديل الفستان عينه يبدأ تصميمه عند الأكتاف ويمكن أن يلامس الأرض أو يكون قصيراً في بعض التصاميم. شاهدي فساتين خطوبة 2021 بتصميم الكاب:

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فستان زهير مراد

زهير مراد

ضمن مجموعة فساتين سهرة 2021 للمصمم زهير مراد اخترنا فستاناً مميزاً بالتطزيرات عند الخصر والكتف ومزين بصيحة الكاب الناعم. هذا الفستان يليق بالعروس التي تتابع صيحات الموضة وتود تطبيقها يوم خطوبتها.

فستان قصير مع الكاب

رامي العلي

من فساتين المصمم رامي العلي لموسم 2021 هنالك العديد من الفساتين الكلاسيكية التي تناسب العروس يوم خطوبتها لكن وقع اختيارنا على فستان قصير بتدرجات ألوان النيود مزين بالكاب من نفس الطول والموديل والقماش.

إيلي صعب

إيلي صعب

يمكن أن تبتعد العروس قليلاً عن اختيار الفستان الأبيض يوم خطوبتها لكن هذا الخيار سيجذبها لجماله وأناقته، اخترنا لك من مجموعة إيلي صعب لفساتين السهرة والهوت كوتور2021 جمبسوت أبيض وكاب طويل أنيق مع قبعة عند مطرزة بألوان زاهية.

جورج حبيقة

جورج حبيقة

للعروس التي تحب التصاميم الملونة انتقينا لها فستاناً من فساتين جورج حبيقة لموسم 2021، هذا الفستان ملون بتدرجات البنفسجي وتزين بالكاب الطويل. يناسب هذا التصميم العروس الطويلة.

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