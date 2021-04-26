فساتين زفاف مزينة بالفيونكة لعروس 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:34 صباحاً - لم تعد تزين فساتين الزفاف فقط بالورود بل نشاهد في صيحات مجموعات عرائس 2021 العديد من الفساتين المزينة بعقدة الفراشة أو ما يسمى الفيونكة. إن كنت من محبات هذه الموضة نقدّم لك أجمل فساتين زفاف مزينة بالفيونكات لموسم 2021 من أهم دور الأزياء:

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إيلي صعب

إيلي صعب(الصورة من موقع إيلي صعب الخاص)

اختار المصمم العالمي إيلي صعب أن تتضمن مجموعته لربيع وصيف 2021 العديد من الفساتين المميزة منها الكلاسيكية المنفوشة المطرزة ومنها الفساتين الضيقة، ومن هذه المجموعة اخترنا لك عروستنا فستان مزين بالفيونكة عند أسفل الضهر مع تنورة منفوشة وذيل طويل.

نعيم خان

نعيم خان(الصورة من موقع نعيم خان الخاص)



لا تغيب الفساتين الكلاسيكية الضيقة عن مجموعات المصمم نعيم خان، ومن مجموعته لعروس 2021 اخترنا لك فستان زفاف مزين بالقيونكات الصغيرة عند الخصر والأكمام. هذا الفستان الناعم يليق بحفل زفافك على الشاطىء أو في الحديقة فما رأيك؟

طوني ورد

طوني ورد(الصورة من موقع طوني ورد الخاص)

في كل مجموعة للمصمم طوني نشاهد الفساتين الرومانسية الكلاسيكية والتي تعطي أناقة للعروس، أتينا لك من مجموعته لعروس 2021 فستاناً منفوشاً كفساتين الأميرات مع فيونكة كبيرة زينت الفستان من الخلف، لا تنسي إلتقاط صورة لفستانك من الخلف لإبراز جمال الفيونكة!

ماركيزا

ماركيزا(الصورة من موقع ماركيزا الخاص)

بعيداً عن تصاميم الفيونكة الكبيرة عدنا لك بفستان من تصميم ماركيزا يتيمز بالفيونكة من قماش التول الناعم، تصميم الفستان ناعم ومميز من الخلف. هذا التصميم يليق بالعروس الرومانسية الحالمة التي تعضق التصاميم الناعمة.

Ines Di Santo

(الصورة من موقع المصمم الخاص)Ines Di Santo

من مجموعة Ines Di Santo لعروس 2021 وجدنا للعروس فستاناَ مزينا بالفيونكة الكبيرة. هذا الفستان أنيق من دون تطريزات . تذكري جيداً عروستنت أن تختاري فستاناً يليق بشخصيتك وشكل جسمك.

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