موديلات فساتين زفاف كم شفاف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:34 صباحاً - ضمن صيحات فساتين زفاف 2021 الكثير من الموديلات والتصاميم الجميلة للعروس، لكن وجدنا لك عروستنا صيحة الأكمام الشفافة من فساتين عروس 2021. هذه الصيحة تناسب جميع العرائس وتعطيك إطلالة أنيقة ومحتشمة:

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فستان جورج حبيقة

جورج حبيقة

قدم المصمم جورج حبيقة فساتين زفاف متعددة الموديلات والتصاميم ومن ضمنها فستان زفاف بأكمام طويلة شفافة ومطرزة بطريقة ناعمة جداً من الخرز على شكل أوراق الورد.

فستان مونيك لولييه

مونيك لولييه

للعروس المحجبة ايضاً يمكنها اختيار هذه الصيحة من الأكمام الشفافة، حيث يمكن تغطيتها بطبقات عدّة فلا يظهر جسم العروس. اخترنا لك من مجموعات مونيك لولييه فستاناً أنيقاً باللون الأبيض ومطرز بطريقة مميزة مع أكمام طويلة وشفافة.

فستان إيلي صعب

إيلي صعب

إن كنت من العرائس الكلاسيكيات وتفضلين إطلالة رومانسية انتقينا لك فستان زفاف من مجموعة إيلي صعب 2021، هذا الفستان مطرز بشكل ناعم وعلى شكل ورود وتزين بحرزام ناعم أبرز خصر العروس الممشوق.

طوني ورد

طوني ورد

للعروس الأكثر جرأة نقدّم لها فستان زفاف بأكمام شفافة من المصمم طوني ورد مزين بالورود مع فتحة عند الصدر.

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