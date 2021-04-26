مستحضرات مكياج أساسية تحتاجها العروس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:34 صباحاً - خلال السنوات الأخيرة، لم يعد يتعلق جمال العروس باستخدام الكثير من مستحضرات المكياج التي كانت تضعها الفتاة عادةً في يومها الكبير، بل أصبح الاختيار الانتقائي للأنواع الصحيحة والمناسبة من المنتجات التي تجعل العروس رائعة الجمال أكثر من أي وقت مضى هو الأساس، حيث هناك أمور مختلفة يجب أن تضعها العروس في الاعتبار ترتبط بمكياج الرفاف، فالمكياج طويل الأمد والمقاوم للماء، بما فيه ظلال العيون والماسكرا وأحمر الشفاه، هو الأمر الأساسي في مكياج أي عروس. لذلك، اخترنا في هذا المقال مستحضرات مكياج أساسية تحتاجها كل عروس.



Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup من إستي لودر

Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup



يدوم هذا الفاونديشن 24 ساعة، مما يلغي احتمالية حاجة العروس الى أي لمسة إضافية طوال ساعات زفافها. وهو يوفر تغطية متوسطة الى كاملة، بلمسة نهائية غير لامعة وبتقنية للتحكم في إنتاج الزيوت الزائدة، كما أنه مقاوم للتعرق والرطوبة والحرارة المرتفعة. ناهيك عن أنه يأتي من ضمن مجموعة مذهلة مؤلفة من 56 لوناً.

تابعي المزيد: رسومات مكياج غريبة وعصرية من خبيرة التجميل أصالة



Armani Luminous Silk Concealer من أرماني

Armani Luminous Silk Concealer



يعد الكونسيلر عنصراً أساسياً في مكياج العروس، لذلك صمم هذا الكونسيلر من Armani أرماني، ليوفر تغطية متوسطة طبيعية تخفي جميع عيوب البشرة، فهو يحتوي على الفيتامين E والجلسرين اللذين يرطبان البشرة، وعلى الكافيين الذي يعمل على مكافحة الهالات السوداء وينشط البشرة الحساسة حول العين.

تابعي المزيد: مكياج يناسب الفستان الأبيض



Lune & Aster Destination Nudes Eyeshadow Palette من لون & أستر

Lune & Aster Destination Nudes Eyeshadow Palette



تحتوي باليت ظلال العيون هذه من Lune & Aster لون & أستر، على مجموعة درجات ألوان مختلفة تناسب جميع ألوان بشرة العروس، وهي قابلة للمزج لتحصلي من خلالها على جميع أساليب المكياج، سواء كان طبيعياً أو بسيطاً أو سموكي أو قوياً وحاداً.

تابعي المزيد: إخفاء التَّصَبُّغَات بالمكياج



Saie Dew Balm من ساي

Saie Dew Balm



البشرة المتألقة هي من أساسيات جمال العروس، ولكن لتحقيق توهج طبيعي، فإن الهايلايتر السائل أو الكريمي هو السبيل الأفضل لتحقيق هذه الغاية، وهذا ما يوفره لك هايلايتر Saie Dew Balm، فهو يذوب في البشرة ليجعلها ندية ومشرقة، نظراً الى غناه بحمض الهيالورونيك المرطب للبشرة. كما أنه يأتي بألوان ثلاثة ليناسب أي لون بشرة.

تابعي المزيد: مكياج وتسريحات شعر على طريقة رحمة رياض



Glossier Brow Flick من غلوسييه

Glossier Brow Flick



قد تحظى البشرة والعينان والشفتان بمعظم اهتمام العروس، لكن من المهم ألا تنسى حاجبيها من خلال استخدام قلم تحديد الحواجب هذا من Glossier غلوسييه، فرأسه الذي يشبه الفرشاة يحاكي الشعر الطبيعي، فيملأ الحواجب ويحدد شكلها بشكل طبيعي، لتظل ثابتة في مكانها طوال ساعات الليل والنهار.

تابعي المزيد: صيحات جمالية من سميرة سعيد



L’Oréal Paris Voluminous Lash Paradise Waterproof Mascara من لوريال باريس

L’Oréal Paris Voluminous Lash Paradise Waterproof Mascara



تذرف العروس دائماً دموع الفرح في يوم زفافها، لذلك أنت تحتاجين الى ماسكرا مقاومة للماء تلتصق يالرموش لتجعلها ممتلئة وفاتنة للغاية. وتحتوي هذه الماسكرا من لوريال باريس على 200 شعرة للمساعدة في تغطية كل رمش بشكل مثالي.

تابعي المزيد: كيفية تفتيح الفاونديشن



Urban Decay All Nighter Long-Lasting Makeup Setting Spray من أوربن ديكاي

Urban Decay All Nighter Long-Lasting Makeup Setting Spray



قد لا يشكل مثبت المكياج جزءاً من روتين مكياجك اليومي، لكن يجب أن يكون عنصراً أساسياً في يوم الزفاف، فرشة سريعة منه قبل خروج العروس من المنزل تضمن بقاء المكياج ثابتاً لوقت طويل. ومثبت المكياج هذا من علامة Urban Decay أوربن ديكاي مصمم بتقنية خاصة تقلل من درجة حرارة مكياج العروس للمساعدة في ضبطه وثباته، إضافة الى أن تركيبته خفيفة جداً.

تابعي المزيد: حيل مبتكرة لجمال دائم من النجمات