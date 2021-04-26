أجدد صيحات مكياج وشعر عروس 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:34 صباحاً - رغم كل الصعوبات التي تحيط بعالمي المكياج والشعر بسبب فيروس كورونا إلا أننا شاهدنا هذا الموسم بعض الصيحات التي يجب أن تحفظها العروس جيداً وتحاول تطبيقها عند اختيار مكياجها وتسريحتها يوم زفافها. جمعنا لك أبرز صيحات عروس 2021:

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مكياج عروس 2021

مكياج عروس 2021

كل خبير تجميل يبدأ بنصيحة أساسية لعروس هذا الموسم وكل المواسم "لا تدعي الضغط النفسي يسيطر عليك" هذه النصحية تجنبك الكثير من المشاكل ومنها ظهور البثور في أماكن معينة حول فمك أو جبينك. وهذا الموسم يعتبر خبراء التجيمل أن البشرة المشرقة المثالية والخالية من الشوائب هي الأكثر روجاً، فالبشرة المثالية التي لا تحتاج إلى الكثير من المكياج والتغطية من خلال كريم الأساس هي موضة عروس 2021، فلا تستغربي إن نصحك خبراء التجميل بمكياج ناعم جداً وبسيط.

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أحمر الشفاه الأحمر

أحمر شفاه أحمر

شاهدنا خلال موسم اعراس 2020 مكياجات ناعمة حتى ولو كان أساسها الألوان الترابية أو السموكي. ولم يغب مكياج العيون المسحوبة والناعمة لكن لعروس 2021 يبدو أن مكياج العيون سيكون خفيفاً بلمسة الآيلاينر او ظلال العيون الترابية بالإضافة إلى أحمر الشفاه الأحمر بكافة تدرجاته الفاقعة حتى الأحمر الداكن.

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مكياج عيون برّاق

مكياج براق

بعيداً عن خطوط الموضة الكلاسيكية ننصح عروس 2021 الجريئة أن تعتمد مكياج عيون برّاق مع لمسة من الكريستال أو حتى حبات اللؤلؤ. لا تستغربي هذه الصيحة فهي بدأت بالإنتشار والظهور خاصة خلال هذه الفترة التي تبحث فيها العروس عن إطلالة مميزة بعيدة عن التقليدية والإطلالات المملة.

اللوك الرومانسي من الشعر إلى المكياج والفستان

مكياج وشعر عروس 2021

لهذا الموسم اختاري اللوك الهوليوودي المتمثل بمكياج رومانسي مع تسريحة الريترو أو الكيرلي الناعم والمنسدل إضافة إلى فستان أنيق مطرز بالورود، هذه الإطلالة هي الأكثر رواجاً لعروس 2021 فلم نعد نشاهد الإطلالات الفخمة أو الشينيون الكبير بل تكتفي عروس هذه السنة بالتسريحة الناعمة مع الطرحة الطويلة. أيضاً لا ننسى تسريحات الشعر الناعمة كذيل الحصان وتسريحة النصف شينيون مع الطرحة الكلاسيكية. أما بالنسبة لألوان الشعر فتبقى صبغات الشعر ذات الألوان الطبيعية الأكثر روجاً في كل المواسم.

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