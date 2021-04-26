العناية ببشرة العروس في شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:34 صباحاً - تستغل العروس وقتها للعناية ببشرتها في رمضان خاصة إذا كانت ستدخل القفص الذهبي بعد هذا الشهر، من موقع "الخليج 365 نت" نصائح وبرنامج يمكن أن تطبقه العروس للحصول على بشرة مثالية ومشرقة:

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نوع بشرتك

العناية ببشرة العروس

نبدأ العناية ببشرتك من أول خطوة وأهمها وهي التعرف على نوع بشرنها، فلكل نوع بشرة علاج خاص من تنظيف وتقشير البشرة. فللبشرة الدهنية مستحضرات خاصة خالية من الزيوت، وللبشرة الجافة علاجات وكريمات تناسبها.

تقشير البشرة في رمضان

يعد تقشير البشرة من أهم الخطوات التي ينصح بها خبراء التجميل للحصول على بشرة مثالية قبل الزفاف، يمكن تطبيق التقشير مرة واحدة أسبوعياً على البشرة الجافة ومرتين على البشرة الدهنية. ولا ننسى استخدام الكريمات المرطبة على البشرة وواقي الشمس؟

تونر البشرة

تونر البشرة

يمكن تحضير تونر البشرة في المنزل من خلال مكونات بسيطة كماء الورد مثلاً الذي يضاف إليه الليمون ويوضع فب زجاجة ويستخدم كل يوم على البشرة فيعطيها ملمساً سلسلاً.

كريم العيون

لا بد أن تعاني العروس من السواد تحت العين بسبب السهر والتعب الذي تعاني خلال شهر رمضان، عليها أن تحل هذه المشكلة من خلال تطبيق كريم العيون النهاري والليلي التي تساعد على شد البشرة تحت العين والتخلص من التجاعيد.

العناية بشفاه العروس في رمضان

تحتاج شفاه العروس للترطيب في رمضان بسبب الجفاف الذي يصيب الجسم فيمكن اختيار مقشر للشفاه ومرطب تستخدمه العروس بشكل دائم.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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