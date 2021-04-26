كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:34 صباحاً - دائماً ما تبحث العروس عن مستحضرات مكياج فاخرة توفر لها مظهراً مثالياً، بما فيها ظلال العيون. فإضافة الى أهمية ألوانها، لا بد أن تتمتع ظلال العيون التي تستخدمها العروس بقوة ثبات طويلة الأمد لمقاومة أي عوامل قاسية قد تواجهها العروس في يوم زفافها. ولذلك، اخترنا لك في هذا المقال، أفضل خيارات ظلال عيون للعروس، تدوم طويلاً وذات ألوان رائعة الجمال، تمنح العروس طلة حالمة كالأميرات.



Charlotte Tilbury Bigger Brighter Eyes Eyeshadow Palette in Exaggereyes من شارلوت تيلبوري

ظلال عيون للعروس من شارلوت تيلبوري



تتضمن هذه الباليت من ظلال العيون من علامة شارلوت تيلبوري ألواناً رائعة، تشكل خياراً رائعاً للعروس التي تميل الى الإطلالة الطبيعية مع لمسة لامعة. وهي محدودة الإصدار، صُممت لتجعل عيني العروس أكبر حجماً وأكثر لمعاناً وتألقاً.

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Nars Afterglow Eyeshadow Palette من نارس

ظلال عيون للعروس من نارس



تحتوي باليت ظلال العيون هذه من Nars نارس، على مجموعة ألوان جديدة أكثر مرحاً، دافئة وقوية، لامعة ومات، في الوقت نفسه، وهي تلهم العروس إطلالات مختلفة وفق أسلوبها وشخصيتها، في مقدمها: المشمشي غير اللامع، الوردي – الذهبي، البني الدافئ، والمرجاني المتلألئ...

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MAC Cosmetics Times Nine Eyeshadow Palette من ماك

ظلال عيون للعروس من ماك



تناسب باليت ظلال العين هذه من Mac ماك، العروس ذات العيون الزرقاء والشعر الأشقر بشكل خاص، فهي تشتمل على ظل العين البني والنيود، وألوان معدنية جذابة، وكلها قابلة للمزج في بينها، مما يجعلها فائقة التنوع، وهي تتراوح بين اللامعة والمات، لترضي طموح العروس مهما كان ذوقها.

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Tom Ford Eye Color Quad Eyeshadow Palette in African Violet من توم فورد

ظلال عيون للعروس من توم فورد



إن باليت ظلال العيون هذه من Tom Ford توم فورد، عبارة عن لوحة فنية ممتعة تناسب جداً العروس التي تميل الى الألوان الحيوية والقوية، مثل البرتقالي المحروق، البنفسجي، البني، والبرونزي، منها ما هو مات ومنها ما لامع، وهي تمتزج سهولة لتوفر لك مكياج عروس مميزاً وجذاباً.

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Pat McGrath Labs Divine Rose Luxe Eyeshadow Quad: Eternal Eden من بات ماكغراث

ظلال عيون للعروس من بات ماكغراث



تعتبر هذه الباليت من ظلال العيون لوحة رائعة مؤلفة من أربع ألوان مشعة من تدرجات الوردي، التي تحوّل عيون العروس الى حديقة من بتلات الورود الفاتحة والمضيئة. وهي تتميز بتركيبتها الكريمية القابلة للمزج، التي توفر للعيون تأثيراً مبدعاً وتمنح العروس نظرات مشعة.

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