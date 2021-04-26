«أغطي شعري ليه».. سماح أنور تكشف أسباب رفضها ارتداء الحجاب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة سماح أنور الجدل بتصريحاتها حول ارتداء الحجاب، خلال استضافتها ببرنامج «لحظات جريئة» مع الإعلامي أحمد سالم، على فضائية «القاهرة والناس».

سماح أنور تكشف عن سبب رفضها لارتداء الحجاب

وبسؤالها عن السبب خلف عدم ارتدائها للحجاب، قالت: «حكاية الحجاب دي أغطي شعري ليه؟ أئمة أجمعوا عليه لكن أنا بتكلم على ربنا، على القرآن قال إيه».

واستطردت حديثها عن آيات الدعوة إلى التزام السيدات للحجاب، قائلة: «مين اللي فسر الكلام ده؟ الشيوخ يعني بني آدمين زيي، طب منا كمان بني آدم وفسرته بطريقة تانية، إن ربنا خلق لي شعري فهل شعري هو المشكلة ولا عورتي هي اللي مشكلة؟».

واستطردت حديثها: «طب ما أنا بشوف محجبات كتيرة في الشارع لابسين استرتش، وده يرضي ربنا؟ أنا مبشتغلش في الدين عشان أتكلم فيه، أنا لو حطيت حاجة على دماغي بتخنق، مليش علاقة بإنه فرض ولا مش فرض أنا مش متخصصة في الدين، أنا بني آدم هموت لوحدي وهتحاسب لوحدي متقوليش أعمل إيه، أنت بلغتني المعلومة متشكرة أنا بقا سيبني مع اللي خلقني كده زي الفل كده، ربنا خلق الضحك خلقه ليه؟ انا مبحبش اللي يخوفني من ربنا ميتخافش منه».

سماح أنور تشجع على العزوبية

ومسبقا، تحدثت الفنانة، عن رأيها في الزواج، قائلة إن هناك دعاية سلبية وسيئة، يروجها المتزوجون، مضيفة أن الرجل لا يستطيع العيش بدون زواج، على عكس النساء اللاتي يمكنهن استكمال حياتهن بدون شريك.

سماح أنور: لست مقتنعة بمشروع الزواج

وتابعت الفنانة، خلال حوارها قائلة: «لست مقتنعة بمشروع الزواج، لأن عمري ما لقيت دعاية إيجابية له، ودايما بيكون في دعاية سلبية له من جانب كل المتزوجين، فليس هناك ما يدعو للإقدام على تجربة الزواج ما دام كل الناس بتبكي منه».

وواصلت مازحة: «مبسوطة إني سنجل، بصحى وبنام براحتي»، معربة عن سعادتها بعزوبيتها حاليا.