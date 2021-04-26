ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة خلال تغطية حفل توزيع الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها، على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" إطلالتها التي ستظهر بها خلال تغطيتها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93 الذي يبدأ خلال ساعات قليلة.

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة أنثوية ساحرة، حيث ارتدت فستانًا لامعًا باللون الأخضر بفتحة ساق طويلة، معتمدة تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الكتف، منتعلة حذاء أسود مفتوح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا من الألوان البنية، والروج الأحمر، وأظهرت إطلالتها من خلال استخدام بعض الإكسسوارات البسيطة كالأساور باليد والقرط بأذنها.