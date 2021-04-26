هل فقدت صوتك بسبب نزلة البرد؟.. 8 علاجات طبيعية تساعدك على استرجاعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نزلات البرد والأنفلونزا من الأسباب الرئيسية لالتهاب الحنجرة، ما قد تتسبب في "فقدان الصوت المؤقت"، وهناك العديد من النصائح التي تساعد في علاج التهاب الحنجرة، كما ذكر موقعا "thehealthy" و"healthline".

1-لا ترهق صوتك:

عندما تكون مصابًا بالتهاب الحنجرة، تتورم الأحبال الصوتية وتهيج، لذا حاول تجنب المواقف التي تتطلب الكثير من الكلام أو الصراخ، وإذا كان عليك التحدث في اجتماع أو أمام مجموعة، فتجنب إجهاد صوتك أكثر حتى يتم سماعه.

2- الغرغرة بالماء الدافئ والملح:

يمكنك تهدئة الحلق الملتهب والمتهيج بالماء الدافئ والملح، لذا امزج 1/2 ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، ثم خذ رشفة في فمك وقم بالغرغرة حول مؤخرة حلقك، ثم ابصقها، وسيبرد الماء في فمك، لذا خذ رشفة أخرى وكررها كلما دعت الحاجة.

3- ابتعد عن التدخين:

يمكن أن يتسبب التدخين في التهاب الحلق لأن الحرارة المنبعثة من السجائر أو تجفف حلقك، كما أن جميع المواد الكيميائية الموجودة في السجائر يمكن أن تهيج حلقك أيضًا.

4- امتصاص المستحلبات:

تساعد أقراص استحلاب الحلق على إضافة الرطوبة إلى الحلق وتخفيف الألم وتقليل السعال.

5- تناول الشاي بالعسل:

لا يوجد شيء أكثر تهدئة لالتهاب الحلق من فنجان شاي دافئ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشاي أن يفعل أكثر بكثير من التهدئة، حيث يحتوي شاي الأعشاب، مثل البابونج، على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة، وتظهر الأبحاث أن له أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، لذا من الأفضل إضافة العسل إلى الشاي، حيث أظهرت الدراسات أن العسل يقلل إفراز المخاط ويعالج السعال بنفس فعالية الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

6- الزنجبيل:

يحتوي جذر الزنجبيل على العديد من الفوائد الصحية، ولقد تم استخدامه في الطب التقليدي منذ آلاف السنين، ويعمل على مكافحة السعال الجاف والمزعج الذي يصاحب التهاب الحنجرة غالبًا، ويمكن أن يساعد أيضًا في علاج التهابات الحلق.

7- الغرغرة بالخل المخفف:

يستخدم الخل منذ آلاف السنين لمكافحة الالتهابات، وتدعم الدراسات العلمية بأن الخل له خصائص مضادة للميكروبات، لذا فإن الغرغرة بالخل المخفف هي خيار آخر يمكنك تجربته، لذا اخلطي ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض في كوب من الماء، ثم الغرغرة والبصق.

8- اشرب الكثير من السوائل:

عندما تكون مريضًا، من الجيد دائمًا شُرب الكثير من السوائل، ويساعد الماء والعصير والشاي في الحفاظ على ترطيب الجسم وتخفيف البلغم وطرد المخاط، ويمكن أن تساعد السوائل الدافئة، مثل الشاي والحساء، في تخفيف الاحتقان عن طريق زيادة تدفق المخاط، ومع ذلك، يجب تجنب أي سوائل تحتوي على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تسبب الجفاف.

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