ريا أبي راشد تستعيد ذكرياتها بجلسة تصوير في مهرجان الأوسكار.. ومتابعون: ملكة الأناقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعادت الإعلامية ريا أبي راشد إحدى لحظات تواجدها على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الأوسكار العالمي، حيث شاركت متابعيها عددًا من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير مسبقة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، خلال تألقها بفستان لامع.

وخلال الصور، تألقت «ريا» بفستان أخضر لامع بدون أكمام، كشف عن أحد ساقيها، وعلقت على الصور بالإنجليزية، قائلة إنها مستعدة ومتحمسة بشكل كبير لتغطية فاعليات مهرجان الأوسكار لعام 2021.

تفاعل المتابعون مع الصور

وسرعان ما حصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات، التي جاء من بينها، «ملكة الأناقة»، «طول عمرك شيك وجميلة»، «جمالك مختلف».

جلسة تصوير مبهجة لـ ريا أبي راشد تكلفها 400 ألف جنيه

وخلال يناير الماضي، خضعت الإعلامية لجلسة تصوير مميزة، بعدسة فادي محب أثارت إعجاب الكثير من متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

وظهرت «ريا» في جلسة التصوير، بشكل مبهج، إذ ارتدت فستانًا من اللون الوردي منقوش بالورود الصغيرة وجاء شفاف من الأسفل، ونسقت معه حذاء ذو كعب عالٍ من اللون الفضي.

سعر فستان ريا أبي راشد

وبلغ فستان ريا أبي راشد من دار أزياء «فالنتينو»، 25 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 393 ألف جنيه مصري، واختارت أيضًا الحذاء من الدار ذاتها، ووصل سعرها إلى أكثر من 19 ألف جنيه مصري، ليتجاوز سعر الفستان مع الحذاء أكثر من 400 ألف جنيه مصري.

موقف محرج لـ ريا أبي راشد في مهرجان «القاهرة السينمائي»

موقف محرجت تعرضت له ريا أبي راشد، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية الـ42، حيث ظهرت مرتدية، فستان أسود طويل، وتميز أنه دون بطانة أو أكمام، ومزين بنقوش ملونة، مع اختيارها تسريحة شعر «انسيابية» تحمل بعض التموجات ومكياج بسيط.

ومن ثم تعرضت الإعلامية اللبنانية لموقف محرج أثناء التصوير على السجادة الحمراء، بسبب سقوط الخاتم الألماسي من يدها خلال الوقوف بوضعية مختلفة.