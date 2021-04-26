الامارات | كريستيان ميليان تستقبل طفلها الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان ميليان تستقبل طفلها الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المغنية الأميركية، كريستيان ميليان، ولادة طفلها الثاني من مات بوكورا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ميليان (39 عاماً) أعلنت نبأ ولادة طفلها أول من أمس، إذ نشرت على حسابها على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور صورة لها وهي تحمل رضيعها.

يشار إلى أن ميليان لديها ابنة تدعى فيوليت (11 عاماً) من زوجها السابق وابن من بوكورا.

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