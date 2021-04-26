الامارات | «دبي للمأكولات» يسعد الزوار برحلة في عالم المذاقات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمأكولات» يسعد الزوار برحلة في عالم المذاقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل مهرجان دبي للمأكولات، أخيراً، الستار على دورته الثامنة التي انطلقت في 25 مارس الماضي، وتضمنت برنامجاً حافلاً بالأنشطة والتجارب على مدار 24 يوماً، ليستعرض مكانة دبي العالمية كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، ووجهة مميزة لعشاق الطعام.

وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 1500 مطعم، ليقدم من جديد منصّة متميزة للزوار، تمكنهم من تجربة التنوع في مشهد الطعام المميز.

وعادت فعالية «رحلة في عالم المذاقات» من جديد لتقدم 25 تجربة للذواقة، تضمنّت موائد الشيف، ودروس الطهي مع عدد من أبرز الطهاة المبدعين، إلى جانب العروض الخاصة في أفضل مطاعم المدينة.

وللراغبين في الاحتفاء بالإبداعات والمطاعم المحلية، استعرضت قائمة «صنع في دبي» روح ريادة الأعمال في المدينة، التي تضمنت عدداً من خيارات المطاعم والمقاهي المملوكة لمواطنين، والوجهات التي ابتكرها رواد هذا القطاع من أنحاء العالم، حيث تميزت كل من تلك الوجهات المشاركة، التي بلغ عددها 20 وجهة لعام 2021، بكونها نشأت وترعرعت في دبي.

ومن أبرز مزايا دبي كوجهة عالمية للمأكولات، وجود عدد من الجواهر الخفية، إذ قام مهرجان دبي للمأكولات بإعداد قائمة من 30 وجهة غير شهيرة، والدعوة لاستكشاف ما تقدمه من نكهات وأجواء مميزة، وبهذا أتيحت لأصحاب الذوق والميزانية المحدودة العديد من الخيارات للتعرف إليها ضمن المهرجان.

كما تمكن عشاق الطعام من تذوق أروع نكهات الشاي بدبي، إذ سلط المهرجان الضوء على المشروب المحلي المفضل من خلال اختيار أفضل 10 من المقاهي لشاي الكرك بالمدينة.

• تضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة والتجارب على مدار 24 يوماً.

• دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة ووجهة مميزة.

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