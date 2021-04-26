الامارات | كيم كاردشيان تشيد بقرار بايدن الاعتراف بمذبحة الأرمن

شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تشيد بقرار بايدن الاعتراف بمذبحة الأرمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، ذات الأصول الأرمنية، بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن الاعتراف بأن عمليات القتل الجماعي للأرمن على يد الأتراك العثمانيين إبادة جماعية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه، بعد صدور القرار أول من أمس، كتبت كيم (40 عاماً) بياناً مطولاً على حسابها على موقع «إنستغرام». وقالت: «بعد أكثر من قرن من الكفاح من أجل الحقيقة والاعتراف، اليوم حصل الشعب الأرمني على الاعتراف الذي كنا نأمل فيه جميعاً ونصلي من أجل حدوثه، بإعلان الرئيس بايدن أن المذبحة عام 1915 كانت إبادة جماعية».

وأضافت «لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة للمجتمع الأرمني، وكل عام كنت أشعر أننا نقترب أكثر فأكثر من الاعتراف بالمذبحة. وفي النهاية جاء هذا اليوم».

وقدمت الشكر لبايدن «لشجاعته في قول الحقائق التي اختار آخرون تجاهلها».

وكان بايدن قد اعترف، أول من أمس، بأن أعمال القتل الجماعي للأرمن على يد العثمانيين إبادة جماعية.

وقال: «في هذا اليوم من كل عام، نتذكر أرواح كل من ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني، ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى مطلقاً».

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