ماذا قال «عشماوي» عن الفارق بين إعدام الرجل والمرأة؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرق كبير بين حالات إعدام الرجل عن النساء عند لحظة وضع الحبل حول الرقبة ومن ثم الشنق، وهو ما كشفه حسين الفقي، الشهير بـ«عشماوي» أشهر منفذ أحكام إعدام بقطاع مصلحة السجون «سابقا»، خلال لقاء إعلامي سابق له.

الفرق بين إعدام الرجل والمرأة

خلال اللقاء قال «عشماوي»: «في فرق بين إعدام الست والراجل، الست ربنا خلقها كلها أنوثة ورقبتها مفيهاش عضلات زي الراجل، فبيبقى لها طريقة مش طريقة حنية بس طريقة إنك تخاف عليها من إنها تنجرح لأن الرقبة مش هتستحمل، وبعدين الستات اللي بيجوا في منهم أوزان تقيلة في منهم بيعدي الـ120 كيلو، ففي طريقة إنك تحافظ عليها يعني تموتها بالطريقة اللي متجرحش متجيبش دم، لكن الراجل ربنا خلقه طبيعته غير».

«عشماوي» يرفض طلب غريب لسيدة قبل إعدامها

وخلال استضافته مسبقا ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، قال «عشماوي»، إن المتهمة طالبت بعدم الكشف عن وجهها خلال ترحيلها من سجن القناطر إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام بها، «اشترطت إنها تدخل مكان الإعدام وهي منقبة عشان محدش يشوفها ولا تصعب على حد، كانت طويلة وطولها يبلغ حوالي 190 سم ولم تكن بدينة أو نحيفة، ولما دخلت غرفة الإعدام مرضتش تكشف وجهها، لكني كشفت وشها عشان أكمل شغلي وبصيت لقيتها بالصلاة على النبي كانت جميلة جدًا، وسألوني اتلخبطت ليه، كانت جميلة جدا جدا وهي ضحكت والموقف قلب تهريج من كتر الهزار».

من هو حسين عشماوي؟

ورحل عن دنيانا خلال الساعات القليلة الماضية، حسين الفقي، الشهير بـ«عشماوي».

ويشار إلى أن لقب «عشماوي» جاء بسبب أنه في 1922 تولى هذه المسؤولية شخصا يدعى أحمد عشماوي، لذلك فإن هذا الاسم هو الأشهر في هذه المهنة، وكان هناك شخص واحد ينفذ هذه العملية بسب قلة الجرائم، لكن عددهم زاد بعد ذلك بسبب زيادة عدد الجرائم.

وكان المتوفى حسين الفقي قد نفذ 1070 حكما بالإعدام، 20% منهم سيدات معظمهن قتلن أزواجهن، ودخل موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام بالإعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بداية أحداث يناير.