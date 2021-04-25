7 تأثيرات تحدث لدماغك وجسمك عند الخروج والمشي في الطبيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك طريقة لتحسين حالتك المزاجية، وتأدية عملك بشكل أفضل، وتقليل التوتر والعيش لفترة أطول، وجعل التمرين الرياضية أسهل، هي مجرد قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق.

وهنا نذكر لكم 8 تأثيرات مذهلة تحدث لدماغك وجسمك عند الخروج والمشي في الطبيعة، وفقا لما أورد موقع "thethirty".

1-تحسين المزاج:

وجد باحثو جامعة ستانفورد مؤخرًا أن الأشخاص الذين أمضوا 90 دقيقة يمشون في الطبيعة ساعدهم ذلك بشكل كبير في التقليل من الإكتئاب.

2- يشعر عقلك بالنقاء والتركيز:

بين العمل وقوائم المهام وجميع المتطلبات الأخرى للحياة اليومية، من السهل جدًا أن نفقد تركيزنا، ولكن تظهر الأبحاث أنه بمجرد التفاعل والخروج للطبيعة لمدة ساعة وهذا يشمل مجرد النظر إلى صور المناظر الطبيعية يمكننا تحسين تركيزنا وذاكرتنا قصيرة المدى بنسبة تصل إلى 20٪.

3- تقوية جهاز المناعة:

تظهر الدراسات أيضًا أن قضاء الوقت في الخارج يمكن أن يعطي دفعة قوية لجهاز المناعة.

4- تبدأ في التفكير بشكل أكثر إبداعًا:

تظهر الأبحاث أن المشي خاصة أثناء التعرض للهواء النقي، يحفز التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

5- الشعور باليقظة:

وجدت إحدى الدراسات أن المشي لمدة 45 دقيقة يؤدي للشعور بمزيد من اليقظة والانتباه وأقل إجهادًا.

6- أنت تمتص المزيد من

فيتامين د:

سكان المدن معرضون بشكل خاص لنقص فيتامين (د)، والذي قد يظهر في الاكتئاب الموسمي، وضباب الدماغ، والتعب، نظرًا لأن ضوء الشمس يحفز تكوين الجسم لفيتامين د ، فإن قضاء 10 دقائق فقط في الخارج حتى في فصل الشتاء، يمكن أن يخفف من هذه الأعراض.

7- قد تعيش لفترة أطول:

وجد باحثو هارفارد مؤخرًا أن أولئك الذين يعيشون في المناطق الخضراء لديهم معدل وفيات أقل بنسبة 12٪ من أولئك الذين يعيشون في البيئات الحضرية.

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