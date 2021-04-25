تألقت بفستان لامع.. متابعون عن جلسة تصوير أسماء أبو اليزيد: عالية اتهورت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سخرية كبيرة شهدها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب تألق الفنانة أسماء أبو اليزيد، في جلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات العالمية، ظهرت خلالها بفستان أسود لامع «أوف شولدر» قصير كشف عن ساقيها، وربط ظهورها بأحداث مسلسل الاختيار 2، وفسخ علاقة حبها بالضابط يوسف الرفاعي، الذي جسد دوره الفنان أحمد مكي.

سخرية حول جلسة تصوير أسماء أبو اليزيد

وجاء من بين تعليقات نشطاء السوشيال ميديا، «سبتني يا يوسف طب أهو»، «دي بتنزل صور لابسة فيها براحتها ولا كأن يوسف موجود فعلا»، «واضح إن فراق يوسف أثر فيها فعلا»، «دي بتموف أون حلو أوي»، «عالية اتهورت خالص».

مشهد تخلي أحمد مكي عن خطيبته يثير الجدل في الاختيار 2

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، جدلا كبيرا حول مشهد للفنان أحمد مكي الضابط «يوسف الرفاعي» في الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 2، عندما توفي صاحبه الضابط يوسف، خلال مداهمة لمنزل إرهابي شارك في اغتيال الضابط محمد مبروك، إثر إطلاق الإرهابي للرصاص عليه، ومن ثم وبعد ذهابه للمستشفى ومعه زوجة الضابط، أخبرهم الطبيب باستشهاد الضابط، ما جعل زوجته تصرخ كثيرا حزنا على وفاته، وبعد أن رأى الضابط يوسف حالة زوجته، اتصل بخطيبته عالية التي تجسد دورها أسماء أبو اليزيد، ليخبرها أنه لن يستطيع أن يفعل بها ذلك، واستكمل حديثه أنه يريدها أن تستكمل حياتها مع شخص طبيعي وعادي، لا تستيقظ في يوم ما لتكتشف أنه استشهد.

أبطال مسلسل الاختيار 2

يشار إلى أنه يشارك في بطولة مسلسل «الاختيار2»، كل من كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي والفنانة أسماء أبو اليزيد وإنچي المقدم وبشرى، من إخراج بيتر ميمي، الذي لجأ إلى إعداد الجزء الثاني من المسلسل بعد أن حقق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا.