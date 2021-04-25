معلومات عن ضيفة رامز عقله طار اليوم.. لها أصول تركية وتكره الكعب العالي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر متابعو برنامج «رامز عقله طار» الذي يعرض مباشرة بعد أذان المغرب في تمام الساعة الـ 6:30 مساء ، التعرف على ضحية رامز جلال بشغف كبير، بالتزامن يوميا مع عرض كل حلقة جديدة، حيث كشفت قناة «Mbc مصر»، منذ قليل، عن ضيفة حلقة اليوم، وهي الفنانة ريم مصطفى.

معلومات عن ريم مصطفى

- اسمها الحقيقي ريم مصطفى كامل محمد يونس.

- من مواليد ديسمبر عام 1986، أي تبلغ من العمر 35 عاما.

- لها أصول تركية من جهة والدها.

- خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون.

- قبل التحاقها بمجال التمثيل عملت في بداية حياتها بالتسويق، ثم بدأت حياتها الفنية عندما نصحتها صديقة لها خلال عزاء بالتوجه لتجربة أداء تابعة لمجموعة قنوات فضائية شهيرة.

- بدأت العمل في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013 من خلال مسلسل مشاركته في مسلسل «فض اشتباك»، والمسلسل الكوميدي «هبة رجل الغراب».

- تتميز بملامحها الجذابة وقوامها الممشوق من بين فتيات جيلها من الفنانات.

- تهتم بالموضة والمكياج بشكل كبير، حيث تفضل إنفاق أموالها على شراء الحقائب والملابس.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أكثر من مليوني متابع.

- لا تُفضل ارتداء الكعب العالي خاصة أثناء التصوير.

- توالت أعمالها الفنية ما بين السينما والدراما، فيأتي من بينها، «شديد الخطورة»، «كلبش»، «أمر واقع»، «الوصية»، «ولاد رزق»، «اللهم إني صايم».

برنامج «رامز عقله طار»

ويشار إلى أن رامز جلال، يستضيف هذا العام خلال برنامجه «رامز عقله طار»، نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم، الفنانين محمد هنيدي، وأحمد حلمي، وحمادة هلال، وكريم عفيفي، ونسرين طافش، واللاعبين محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، ورمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنان محمد هنيدي وأحمد حلمي.