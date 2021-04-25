أحمد زاهر يشيد بمشهد ابنته في «نسل الأغراب».. ويوجه رسالة لمنتقديه: «اللي عايز يقول بيطبل يقول»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد زاهر، مقطع فيديو لابنته ملك، أثناء أحد مشاهدها في مسلسل«نسل الأغراب»، الذي يشارك في السباق الرمضاني، لعام 2021، إذ تقوم بدور «رغدة الغريب»، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأرفق الفنان تعليقًا على مقطع الفيديو الذي شاركه مشيدًا بدور ابنته خلال العمل الدرامي، قائلًا: «فخور بيكي يا بنتي، فخور بيكي يا رغدة الغريب».

وتابع الفنان موجهًا رسالة لمنتقديه، قائلًا:«واللي عاوز يقول بيطبل لبنته يقول ده إحساسي واللي حسيته فقولته».

وتغزل الفنان في ابنته برسالة قال خلالها،«أنتِ ممثلة جميلة وأجمل ما فيكي إحساسك الصادق اللي مفيهوش أي اصطناع كنتي هايلة في المشهد ده يا ملوكة، برافو عليكي، نسل الأغراب، رغدة الغريب، محمد سامي».

تعليقات الرواد على مشهد ابنة أحمد زاهر

لقى مقطع الفيديو والمشهد الذي شاركه الفنان استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد آلاف من المشاهدات والتعليقات، وكان من بينها، «ربي يحفظها ويبلغك فيها أعلى المراتب أبدعت بالدور حقيقي، ممتازة ممثلة فى قمة الإبداع والله، ربنا يحميها ويحفظها بحب اتفرج عليها أوى، تستحق التطبيل، لازم تكون فخور فيها وحقك تنبسط ببنتك وتدعمها، مشهد رائع وبرافو، ملك عاملة عظمة، بنت الوز، يا مساء التطبيل، من حقك تطبلها وايه يعني».

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب هو بطولة أمير كرارة وأحمد السقا ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر ومي عمر وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

يعرض مسلسل نسل الأغراب يوميا على شاشة قناة أون إي في تمام الساعة 7 و45 دقيقة، ويسابق ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.