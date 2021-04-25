بعد تغليظ قوبة ختان الإناث.. فتيات فقدن حياتهن بحجة «الحفاظ على الشرف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد ختان الإناث من أخطر العادات والتقاليد المجتمعية، التي راح ضحيتها عشرات الفتيات صغيرات السن، والتي لا يزال البعض يتوارثها عبر الأجيال، كوسيلة لتربية بناتهن والحفاظ على شرفهن وعفتهن، وهو ما دعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم نهائيًا، للموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقًا مع أحكام الدستور.

ويُقدم «هُن» أبرز الضحايا التي تحولت قصصهن لرأي عام، خلال السطور التالية:

الطفلة بدور

قبل 14 عامًا مضت، فارقت الطفلة «بدور» الحياة بأنفاس منهكة بعدما خضعت لعملية «الختان»، في قرية مغاغة بمحافظة المنيا، حيث اصطحبتها والدتها إلى طبيبة لإجراء تلك العملية، متوهمةً أنها تحافظ على«عفة ابنتها»، ولم تكن تعلم ما الذي سيحدث لابنتها، حيث أن الطبيبة قالت للأم إن العملية سهلة، ولكن الطفلة لاقت ربها بسبب العادات الخاطئة دون أي ذنب ارتكبته، حسب تصريحات صحفية سابقة للأم بعد الواقعة.

الطفلة كريمة

كانت الطفلة كريمة مسعود، صاحبة الـ13 عامًا، واحدة من ضحايا عمليات الختان، التي فقدت حياتها إثر تلك العملية الفاشلة عام 2007، بعد أن اصطحبها والدها لعيادة طبيب، لتلقي مصرعها إثر نزيف، في قرية كفر جعفر بمحافظة الغربية، وأثار خبر وفاتها آنذاك، الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة.

الطفلة نرمين

وفي داخل محافظة المنوفية، تعرضت فتاة لأبشع الأفعال التي أُرتكبت بحق الطفولة والإنسانية، خلال عام 2010، على يد طبيبة أثناء إجراء عملية الختان لها، وخشى أهلها أن يشاع خبر وفاة ابنتهم حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية.

قررت أسرة نرمين، دفنها في مدخل قريتهم ليلا، وكادت الجريمة تختفي إلا أن خلافا بين الطبيبة التي أجرت عملية وممرضتها كانت شاهدة عيان على الواقعة، أدى لاتصال الممرضة بنجدة الطفل، وإبلاغهم بالكارثة.

الطفلة سهير

وفي مركز أجا بمحافظة الدقهلية، لقيت الطفلة سهير الباتع، ابنة الـ13 عاما، مصرعها أثناء إجراء عملية ختان بإحدى العيادات الخاصة في قرية منشية الإخوة بمركز أجا، نتيجة جرعة زائدة من المخدر، جرى حقنه بها قبل إجراء العملية، وقضت محكمة استئناف المنصورة بحبس الطبيب المتهم بالتسبب في وفاتها عامين.

واقعة فتاة القليوبية

عملية ختان فاشلة نتج عنها نزيفًا حادًَا استدعى نقل فتاة 15 عاما إلى مستشفى قليوب العام، بمساعدة والدها «أ.س.ع»، صاحب الـ72عامًا، الذي استعان بممرض «م.س.أ»، لإجراء تلك العملية الخطيرة بعدما نجت من الموت بأعجوبة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة.