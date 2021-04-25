حلا شيحة تهاجم المتابعين بسبب معز مسعود: الناس نفسيتها تعبانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة حلا شيحة على التعليقات الهجومية، التي تلقتها مؤخرًا بسبب حديثها عن زوجها الداعية معز مسعود، وذلك بعدما قررت توجيه الكثير من الإشادات وعبارات الرومانسية التي وجهتها له.

وعلقت حلا شيحة في تعليق: «ماشاء الله في ناس بترد بثقة عارفة كل حاجة عن معز وعني كانهم وسطنا كل ثانية، بجد مش مصدقة، لا وكلام ايه جامد جامد جامد بصراحة».

وتابعت حلا ردًا على الهجوم: «في ناس نفسيتها تعبانة فعلا يا حرام ما بيصدقوا يلاقوا أي حاجة يتكلموا فيها وخلاص وأهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام والهمة في الرد ما شاء الله ولا فن في الرد والتعليق».

وأضافت خلال تعليقها: «وأهم حاجة بقى عارفين الماضي وعايشيين مع الحاضر ومتنبئين بالمستقبل عموما إن شاء الله وفي شهر رمضان ربنا يغفر لنا وليكم، وافتكروا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مش كل حاجة نسمعها عن فلان وفلانة لازم بالضرورة نصدقها وفي كلام جرايد كتير أخبار ملفقة والحقيقة لا يعلمها إلا الله».

حلا شيحة تغازل معز مسعود

وكانت حلا وجهت رسالة رومانسية، لزوجها الداعية معز مسعود، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث شاركت بعدة صور معه، مدونة: «الحب كله مفيش كلام يوصفك ويوصف غلاوتك عندياجمل سند و اطيب قلب واحن زوج،ربنا يخليك ليا».

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

واحتفل الثنائي في فبراير الماضي، بعقد قرانهما وسط احتفال عائلي اقتصر على الأسرتين بأحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل، وظهرت «حلا» بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، كما ارتدت الحجاب في بعض الصور، مع المكياج الهادئ والبسيط.

وشاركت الفنانة، حينها متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورًا من عقد القران، معلقة عليها: «اليوم احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا».

الجدير بالذكر إن حلا هي الزوجة الرابعة للداعية، حيث سبق له وتزوج من الفنانة شيري عادل، والمرشدة بسنت نورالدين، وزوجته الأولى أم أولاده.