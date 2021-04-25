كورونا اليوم: الفيروس موجود منذ 25 ألف عام.. وهذه أهم الأعراض بالموجة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

أهم أعراض الفيروس بالموجة الثالثة

قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجدي بدران، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا تشهد بعض الأعراض التي لم تظهر من قبل مثل إحمرار العينين وفقدان السمع المفاجئ والصداع الشديد.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النيل الإخبارية، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا، لديها قدرة كبيرة على الانتشار والعدوى في التجمعات، كما أن الفيروس أصبح أكثر ذكاء ويستهدف فئات جديدة، فبعد ما كان يصيب المسنين وذوي الأمراض المزمنة، أصبح يستهدف ذوي الخمول البدني، وفقا لروسيا اليوم.

الفيروس موجود منذ 25 ألف عام

رجحت دراسة جديدة أن فيروس كورونا قد أصاب أسلاف سكان شرق آسيا المعاصرين قبل 25 ألف عام واستمر في إصابتهم آلاف السنين بعد ذلك.

وأفاد موقع Live Science بأن "جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم، تعتبر واحدة من الأمراض الحديثة، ولكن بقدر ما يبدو هذا التهديد جديدا، فقد حارب البشر فيروسات خطيرة منذ بداية الزمن، وقد يكون بينها فيروس كورونا"، وفقا لروسيا اليوم.

دورات تأهيلية لاستعادة حاسة الشم بعد التعافي

نصح باحثون الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا بالمشاركة في برامج تدريب على استعادة تلك الحاسة.

ويتضمن البرنامج شم عدة روائح على مدى شهور من أجل إعادة تدريب الدماغ على التعرف على الروائح المختلفة، وتقول مجموعة من الخبراء الدوليين إن التدرب على الشم قليل التكاليف وبسيط وليست له أعراض جانبية محتملة، وفقا لبي بي سي.