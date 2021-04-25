باجور وحصيرة و3 طوابق.. الصور الأولى لمنزل «سيدة الرزق الحلال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منزل بسيط، داخل ناهيا البلد بكرداسة، مكون من 3 طوابق، يأتي الطابق الأرضي منه دون تجهيزات سوى الدهانات، باجور جاز، وحصيرة، ومراتب على الأرض لاستقبال الضيوف، هي مكونات الدور التي تقطن فيه السيدة «رضا» التي عُرفت إعلاميًا بـ «سيدة الرزق الحلال»، حمام ومطبخ بمساحة صغيرة، وغرفة مغلقة تحتوي على أثاث قديم، وأشياء بسيطة عفى عليها الزمن، هكذا تقطن السيدة في منزلها الذي تملكه.

وعلى الرغم من إن الطابق التي تعيش فيه السيدة، غير مُجهز بالشكل الكافي، إلا إنها خصصت كل ما تملك، من تعب وعمل 32 عامًا في المخابز، لتجهيز شُقق أبنائها الثلاث من الرجال، التي اهتمت بأن يقطنوا معها بمنزلها، خاصة عقب زواج ابنتيها، والذهاب لمنازل أزواجهن.

رصدت «هُن» تفاصيل معيشة السيدة التي جذبت الأنظار إليها خلال الأيام الماضية، عقب ظهورها بمقطع فيديو وهي ترفض استلام نقود مسابقة لصالح إحدى شركات الهواتف، بحجة إنها لم تشق أو تعمل بها.

تستيقظ «رضا»، الساعة السادسة صباحًا، لتجهيز منزلها، والذهاب لعملها في قلب العاصمة، حيث تعمل عدد ساعات يتراوح من 8 لـ 16 ساعة، من أجل المعيشة، والإنفاق على أولادها، ومراعاة أحفادها الـ 12.

أما عن تجهيز أدوار المنزل، أشارت السيدة لـ«هُن»، إنها تقوم بتجهيزهم من الجمعيات، كي تساعد أولادها في الزواج: «بجهز شققهم، ونجيب أجهزة وعفش جديد للعروسة عشان لما يتجوزوا».

وأوضحت السيدة إنها حاليًا تُعد الدور الأخير لنجلها الصغير، المقرر زفافه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا

صاحبة فيديو الرزق الحلال: شغالة بقالي 35 سنة وكانت أمنية حياتي أني أزور بيت الله الحرام

سيدة «الرزق الحلال»: خدت علبتين فلوس وتصدقت بواحدة منهم (فيديو)