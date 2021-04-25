طريقة عمل الكعك الناعم.. خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قبل استقبال النصف الآخر من شهر رمضان الكريم، تبدأ العديد من السيدات في شراء مستلزمات الكحك لتجهيزه قبل عيد الفطر.

وتفضل العديد منهن تجهيز الكحك الناعم بدلًا من شراءه من الخارج، وإليكِ طريقة عمل الكحك الناعم بخطوات الشيف سالي فؤاد.

مقادير الكحك الناعم

¼ كيلو سمن بلدي

400 جرام دقيق

80 جرام نشا

ملعقة كبيرة ريحه كحك

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة سكر

4 ملعقة كبيرة ماء دافي

طريقة عمل الكحك الناعم

1- قومي بقدح السمن على النار.

2- ضيفي النشا والملح وريحة الكحك، للخليط ثم السمسم على الدقيق ويقلب جيدا.

3- فى بولة صغيرة يضاف السكر للماء والخميرة ويقلبو جيدا وترك جانبا.

4- ضعي ورقة زبده في القالب.

5- تصب السمن المقدوح على الدقيق، ويقلب جيدا بملعقة خشب.

6- تصب الماء الممزوج بالخميرة ثم تبدأ العجن باليد حتى تلم العجين.

7- تشكل العجين على هيئة كرات صغيرة وتنقش بالمنقاش.

8- تدخل الفرن على درجه حرارة 200.

9- يرش سكر البودرة بعد ان يبرد نهائيا.

تكات تحضير الكحك الناعم مثل المحلات.

بحسب الشيف أحمد صابر لـ «هُن» أكد أن هناك خطوات يجب أن تتبعها قبل البدأ في العجن، والتي تأتي على النحو التالي:

1- التقليل من استخدام الماء.

2- استخدام السمسم أبيض غير المحمص.

3- استخدام سمن مقدوح وليس بارد.

4- لكل كيلو دقيق كوب ماء ونضيف عند الحاجه حتى تلم العجين.

5- لكل 4 كوب دقيق ملعقة خميرة فورية.

6- يجب استخدام الدقيق الخاص بالعجن.

7- يفضل استخدام سمن بلدي، وليس مصنع.