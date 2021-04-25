في نهار رمضان.. زينب غريب ترقص حافية بوسط البلد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة زينب غريب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد، ظهرت من خلاله وهي تؤدي رقص استعراضي، في وضح النهار بوسط البلد.

وظهرت «غريب» خلال الفيديو التي نشرته مؤخرًا، ترتدي فستان أسود قصير، لتقوم بخلع حذائها وترقص حافية القدمين أمام تمثال مصطفى كامل، مع الشعر الكيرلي المعهود.

ووفقًا لما أظهره الفيديو، فإنه أوضح أن المكان خالي تمامًا من المارة، ما يظهر إنه تم تصويره في ساعات مبكرة من الصباح.

يذكر أن الفنانة زينب غريب خرجت من السباق الرمضاني هذا العام، وكان أخر ظهور لها بإحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» مع كندة علوش.