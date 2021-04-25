بعد تغليظ عقوبته.. الإفتاء: الختان حرام واعتداء على المرأة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

انتصار جديد تحصده المرأة، للحفاظ على حقوقها، بل حياتها، بعدما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم ونهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تقريرها أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنّه يأتي متوافقًا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وتمثل قضية الختان، أمر كبير بشأن الحفاظ على الفتيات، وعلى أرواحهن التي توضع رهينة لأطباء تخلوا عن شرف مهنتهم، وعائلات قست قلوبهم على بناتهم.

وعادة ما يبرر البعض فعلهم، بأن الختان من أصول الدين، زاعمين أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قام بختان بناته، الأمر الذي تبرأ منه الدين.

الإفتاء.. الختان تعدي على المرأة

كانت نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» منشور تضمن الآتي: « ‎ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة»، حيث أكدت أن ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة، مضيفة: «يظن بعض المسلمين أن قرار منع ختان الإناث يعد مخالفة للشريعة الإسلامية‎، والحقيقة غير ذلك، فقضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث‎، وانتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة».‎

وتابعت الدار: «لم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام.، فكان استمرار تلك العادة من باب المباح، حتى قرر الأطباء أن ختان الإناث له أضرار خطيرة قد تصل إلى الموت، فيحرم ختان الإناث لهذا الضرر».

مستشار مفتي الجمهورية: اتقوا الله في بناتكم

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في حوار سابق له مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الطب يتطور تطورا هائلا مذهلا كل يوم، وهذا التطور أظهر حقائق علمية يتحدث عنها منها ختان الإناث، حيث إن الآلام النفسية أشد شيء تشعر به الفتاة خلال تعرضها للختان، وهذا يسبب لها عقدة نفسية كبيرة، فختان الإناث يضر بالمرأة ولا يفيدها، مشيرا إلى أنه يسبب مشاكل نفسية وبدنية للفتاة.

ووجه مستشار مفتى الجمهورية، رسالة لأهالي الفتيات: «اتقوا الله في بناتكم، وحافظوا على نفسيتهم، ويجب أن نسير خلف الأطباء في هذا الأمر، ولابد أن يدخل في المقررات التعليمية من أجل توعية الفتيات بخطورة الختان».