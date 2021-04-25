حلم «الست حمدية» يتحول لحقيقة بعد فوزها بـ100 ألف جنيه: كل الأماني ممكنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قديما قالوا السعادة في الرضا، فإذا استطعت أن ترضى كُتبت من السعداء، ولكن تنفيذ تلك المقولة يحتاج روحا قوية وإصرارا كبيرا لتحصد النتيجة التي تحلم بها، هذا هو حال «الست حمدية»، والتي تخرج يوميا لتكسب قوت يومها من «فرشة» لبيع النعناع والجرجير، تجني منها بضعة جنيهات ترضيها وتغنيها عن السؤال باعتبارها «فلوس حلال».

تناولت «الست حمدية» إفطارها في شقتها المتنازع عليها مع أبناء زوجها الراحل، وخرجت لتبيع الجرجير والنعناع حتى الواحدة بعد منتصف الليل كما هي العادة، ولكنها مثقلة بمطالب أبناء زوجها ببيع الشقة التي يقطنون بها، أو شرائها لنصيبهم، وهو أمر بالمنطق مستحيل الحدوث لضيق ذات اليد، ولكن بحسابات الرضا والتسليم في قلب «الست حمدية» كل الأماني والأحلام ممكنة.

لحظة واحدة غيرت مصير تلك السيدة التي أنهكها مرض السكري وتسبب في بتر أصابع من قدمها، وذلك حينما ظهر الإعلامي طارق علام، وجلس بجوارها وسألها عن رائد الاقتصاد الوطني المصري، وقدم لها اختيارات لتجيب «الست حمدية» بأنه الاقتصادي الراحل طلعت حرب، وتفوز بجائزة 100 ألف جنيه.

تسابقت دموع «حمدية» لتغادر عينيها، فور سماعها بقيمة الجائزة، وتردد «ربنا يسترك زي ما سترت عيالي الأيتام، كنا هننطرد من البيت ومش هنلاقي حتة نقعد فيها».

فرحة «الست حمدية» ودعائها جعل ابنتها «جنى» التي تنام في «حجرها» تستيقظ في دهشة، لتخبرها والدتها أنهم فازوا بـ100 ألف جنيه، ولن يستطيع إخوتها من الأب أن يطردوهم من المنزل.

«كلام من دهب» يذاع الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 3.30 فجرا، والإعادة الثانية في الساعة الثامنة والنصف صباحا، والإعادة الثالثة في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وقدم «علام» برنامج «كلام من دهب» خلال شهر رمضان على مدى قرابة 8 سنوات متصلة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي حتى توقف عام 2004، قبل أن يعود في 2021 بشكل جديد مع استبدال الجنيه الذهب بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه.