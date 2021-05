الامارات | بالصور.. انطلاق الموسم الثالث من لعبة Call of Duty

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انطلاق الموسم الثالث من لعبة Call of Duty والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق أمس الموسم الثالث من اللعبة المجانية Call of Duty كأكثر محتوى مجاني طموح توَفّر في تاريخ Call of Duty WarzoneTM. ويمثّل الموسم الثالث احتفالًا كبيرًا حيث تخطى عدد اللاعبين 100 مليون لاعبٍ منذ إطلاقها العام الماضي.

وتقدّم Warzone الجديدة تغييرات ضخمة، منها مناطق جديدة ومعاد تصوّرها، وخيارات لعب جديدة وتحسينات عميقة عبر الخريطة كاملة لتطال تقريبا كل مبنى وسطح وغرض تم تعديله ليوفّر تجربة أكثر سلاسة. أما في Black Ops Cold War، خلال الموسم الثالث فسيخوض اللاعبون تجربة خرائط وأنماط طور اللعب الجماعي الجديدة، الفصل القادم من Call of Duty Zombies في Outbreak ومجموعة من العتاد الجديد ليُستخدم في المعارك القادمة.

وقال روب كوستيتش، رئيس شركة Activision: إن "إطلاق Warzone أعاد ابتكار Call of Duty، وخلال عامٍ واحدٍ فقط، شارك أكثر من 100 مليون لاعبٍ حول العالم بلعب Warzone معًا، وابتداءً من اليوم سنرتقي إلى مرحلة جديدة، حيث يجلب الموسم الثالث عددًا ضخمًا من المحتوى والتحديثات الجديدة – منذ إطلاقها – إلى Warzone في حين تحوّلها إلى 1984، وسنجلب في نفس الوقت عددًا مهولًا من المحتوى الجديد والمجاني إلى Black Ops Cold War. شكرًا لمعجبينا من كل مكان، اليوم هو احتفال لمجتمعنا. هناك المزيد والمزيد قادم هذا الموسم وما بعده، فاستعدوا".

ويعتبر احتفال مجتمع الموسم الثالث الضخم نتيجة أسابيع من الأحداث داخل Warzone التي أدّت إلى أمواج من الزومبي للاستيلاء على فردانسك، حيث حدَث الانفجار النووي الحتمي والتحوّل النهائي فيما لاعبو Call of Duty كانوا متواجدين في كل جزءٍ منها.

