فساتين راقية بلمسات شرقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 01:34 مساءً - للملابس الشرقية سحرها الخاص، فدائماً ما ترتبط صور الأساطير العربية، وقصص وحكايات ألف ليلة وليلة بالملابس العربية التي تعتمدها الأميرات، وهناك لمسات شرقية في الفساتين تعطيها شكلاً مميزاً، والمصممون العرب أضافوا هذه اللمسات المميزة والساحرة في مجموعاتهم الخاصة بـ فساتين السهرات المتنوعة.



واليوم سوف نتعرف معاً على عدد من هؤلاء المصممين وأزيائهم التي انتشرت عالمياً وهي تحمل هذا الطابع الشرقي المميز.



زهير مراد:

استوحى زهير مراد مجموعة له من قبل من الحضارة الفرعونية



المصمم اللبناني "زهير مراد" لديه عناصر أساسية تعكس روحه الشرقية في تصميم الملابس ومنها الأكمام الواسعة الطويلة المتدلية والتي تعطي الفستان نعومة خاصة، كذلك الفساتين التي تتشابه مع القفطان المغربي، ولكن بتصميم عصري ومختلف.

الاكمام الطويلة من العناصر التي تميز تصميمات زهير مراد





وفي مجموعته لصيف وربيع ٢٠٢٠ استوحى "زهير مراد" تصميماته من الحضارة الفرعونية وهي إحدى الحضارات الشرقية العريقة برسوماتها وتفاصيلها الفخمة.

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إيلي صعب:

الكاب من القطع المميزة لإيلي صعب



كذلك المصمم اللبناني "إيلي صعب" الذي اعتمد أكثر من تصميم يحاكي القفطان المغربي، كما أن الكاب فوق الفساتين أحد أبرز التصميمات التي يعتمدها.

استخدام ايلي صعب من قبل الكيمونو كمصدر إلهام لمجموعته في ٢٠١٩





وفي مجموعته لشتاء وخريف ٢٠١٩/٢٠٢٠ قدم "إيلي صعب" عدة قطع تحاكي الكيمونو الذي ينتمي لحضارة الشرق الأقصى.

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مرمر حليم:

اللمسات الشرقية واضحة في تصميمات مرمر حليم



فيما تعتمد المصممة المصرية "مرمر حليم" على الطراز الشرقي في أغلب تصميماتها، وخاصة شكل العباية العربية التي تطور في تصميمها ليصبح فساتين مميزة.

تصميم مرمر حليم لهند صبري بموكب المومياوات





وهذا يتضح من خلال تصميمها الذي اعتمدته مع الممثلة التونسية "هند صبري" خلال موكب نقل المومياوات المصرية، وكان باللونين الأخضر الداكن والذهبي.

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رامي قاضي:

تظهر الاكمام الطويلة في بعض تصميمات رامي قاضي



أما المصمم اللبناني "رامي قاضي" فرغم أن أغلب تصميماته تحاكي الستايل الغربي إلا أن الطابع الشرقي يظهر أحياناً في تصميماته من خلال الأكمام الطويلة المفتوحة التي تميز الملابس الشرقية.

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