موديلات جمبسوت من وحي نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 01:34 مساءً - تُعَدُّ المغنية اللبنانية، نوال الزغبي، من أكثر النجمات شهرة في الوطن العربي ومن أكثرهن تألقاً واتباعاً لخطوط الموضة، ومن بين تصاميم الأزياء التي تناسبها وتُبرز جمال قوامها نراها تعتمد على الجمبسوت في الكثير من الإطلالات بمختلف الأقمشة والألوان، لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة موديلات للجمبسوت من وحيها، فاعتمدن من إطلالاتها أفكاراً لأناقتكن في المناسبات القادمة.



نوال الزغبي بالجمبسوت الأسود

نوال الزغبي بالجمبسوت الأسود -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد الكثيرات من الفتيات على أزياء اللون الأسود لتمنحهن أناقة أكثر نحالة وتألقاً، ومنهن نوال الزغبي، التي تأنقت بجمبسوت أسود طويل مصمم بأكمام قصيرة مزين بسحاب في المنتصف مع حزام من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بسوار فضي وذهبي مع أقراط فضية ناعمة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر الويفي باللون البني ذي الخصلات الشقراء، واعتمدت مكياج سهرة بنياً لمظهر بسيط وأنيق.

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نوال الزغبي بالجمبسوت اللامع للسهرة

نوال الزغبي بالجمبسوت اللامع -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضل الكثيرات من النساء اعتماد الجمبسوت في السهرة؛ حيث يُضفي طابعاً عصرياً وأنيقاً بأسلوب منفرد، لذا أطلت نوال الزغبي بجمبسوت أحمر محتشم مكسو بالترتر والفصوص اللامعة مع أكمام منفوخة وفتحة السبعة في الصدر، وأُكمل التصميم بحزام من المخمل، وزينت نوال إطلالتها بطقم ماسي من المجوهرات الراقية مع تسريحة الويفي للشعر البني ومكياج بني ناعم.

نوال الزغبي بالجمبسوت اللامع للسهرة -الصورة من حسابها على الانستغرام

وفي الإطلالة الثانية ظهرت بجمبسوت أسود مصمم بأكمام الكاب ومزين بفصوص فضية لامعة على كامل التصميم، مع حزام بنجوم عصرية باللون الفضي، وسرحت شعرها الأشقر بأسلوب مرفوع ذي خصلات مموجة لأناقة مثالية.

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نوال الزغبي بجمبسوت الجينز لإطلالة عملية

نوال الزغبي بجمبسوت الجينز لإطلالة عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد نوال الزغبي في مظهرها اليومي على قطع الجينز المختلفة لتوفِّر لها أناقة يومية ناعمة ومريحة، ومن أبرز إطلالاتها ارتدَتْ جمبسوت من الجينز الأزرق مصمماً بأسلوب عملي مع جيوب في الجزء العلوي، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج البني مع تسريحة الشعر الأشقر المنسدل على الكتفين بأسلوب ناعم.

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الجمبسوت بالألوان العصرية من نوال الزغبي

الجمبسوت الارجواني من نوال الزغبي -الصورة من حسابها على الانستغرام



للفتيات مُحِبَّات المظهر المميز ذي الألوان المواكبة للموضة، يمكنكن اعتماد عدة أفكار من وحي إطلالات نوال الزغبي؛ حيث اختارت في أبرز إطلالاتها جمبسوت محتشماً باللون الأرجواني مصمماً بخصر ضيق وأزرار في منتصف الجزء العلوي مع أكمام طويلة، وأكملته من الناحية الجمالية بمكياج مرتكز على أحمر الشفاه الأرجواني.

نوال الزغبي بالجمبسوت البرتقالي -الصورة من حسابها على الانستغرام

فيما نسقت في إطلالة أخرى جمبسوت برتقالياً ميدي مصمماً بأسلوب عملي ناعم مع حذاء بكعب من الجلد البني ومجوهرات فضية مزينة بأحجار زرقاء، أما في الإطلالة الثالثة فتألقت بجمبسوت فوشيا مناسب للسهرة مصمم بقصة ناعمة في الجزء العلوي مع مجوهرات راقية.

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