حقائب مزينة بنقشات الأزهار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 01:34 مساءً - في كل موسم تحاول الأزياء وصيحاتها الجديدة محاكاة طبيعية الموسم، فمثلاً فصل الشتاء يظهر فيه الفرو كمحاكاة للأجواء الباردة، كما أنه يساعد على الشعور بالدفء، وفي الصيف تظهر الألوان الزاهية التي تحاكي طبيعته بين الشمس والبحر، وغيرها من العناصر، وفي الربيع يحاول صناع الموضة إظهار عنصر الأزهار خلال قطع ملابسه المختلفة.



فالفساتين الصيفية والربيعية المزينة بالأزهار هي من أكثر الصيحات الرائجة خلال هذا الموسم، كذلك التنورات وحتى البلايز، كما وصلت نقوشات الأزهار إلى الحقائب بأشكالها المختلفة.



ففي الماضي كان يتم اعتماد الحقائب المزينة بالأزهار مع إطلالات سادة، ولكن اليوم بعض دور الأزياء جعلت الإطلالة بأكملها مزينة بالأزهار مثل " Alexander McQueen" و " Christian Dior" و " Blumarine" وغيرها من دور الأزياء.



وأشكال الحقائب المزينة بنقوش الأزهار متنوعة ومنها:





الأزهار البارزة:

بعض دور الأزياء تعتمد الأزهار البارزة على الحقائب



بعض دور الأزياء اعتمدت تزين الحقائب بأزهار تشبه الحقيقة، وكأن الحقيبة مثبت عليها بعض الأزهار، وهي تعطي شكلاً مختلفاً ومميزاً.

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التطريز:

تطريز الأزهار على الحقيبة من الصيحات الرائجة هذا الموسم



أيضاً بعض المصممين اتجهوا إلى تطريز الحقائب بالخرز لتشكل أشكال الأزهار المختلفة، وهذا الخيار مناسب للحقائب والإطلالات الكلاسيكية.

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الطباعة:

احيانا يتم اعتماد نفس نقشة الحقيبة على الفستان والاطلالة بأكملها





وهذا الخيار هو الأكثر توفراً والأكثر اعتماداً من قبل مصممي الأزياء، وهو اعتماد أقمشة مطبوعة بمختلف أشكال الأزهار وتصنيع الحقائب منها، وأحياناً كما سبق وذكرنا تكون الحقيبة والفستان أو البدلة من نفس الشكل، ونجد من هذا الشكل عدداً من الحقائب بأحجام متعددة.

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