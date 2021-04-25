كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 01:34 مساءً - تحتاج النساء إلى مجوهرات فاخرة عصرية أنيقة بتصاميم ناعمة ليُزَيِّنَّ بها العباية الخليجية التقليدية؛ حيث تتجه الكثيرات من النساء في شهر رمضان المبارك لتصاميم العبايات الكلاسيكية باللون الأسود، وهي تحتاج لإضافة رونق من مجوهرات رمضان لمظهرها، ومن مختلف دور المجوهرات الراقية اخترنا لكِ عدة أفكار تليق بكِ من أجمل ما يمكن للعين أن تراه من قطع مجوهرات لرمضان 2021 مع العباية الخليجية.

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5 مجوهرات فاخرة أساسية للعباية الخليجية في رمضان 2021

ساعة بانتير من كارتييه Cartier

ساعة بانتير من كارتييه Cartier

من مجموعة «پانتير دو كارتييه» من كارتييه Cartier اخترنا لكُنَّ ساعة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مرصّعة بـ40 ماسة بقطع بريانت الحديثة، مع رأس پانتير من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً وعينين من التسافوريتي بشكل الكمثرى مرقطة بأنف من طلاء اللّكر الأسود، مع مينا الساعة الوردية، وصُممت العقارب على شكل سيف من الفولاذ المطلي باللون الأزرق، مع سوار من الذهب الوردي.

عقد بيرليه كولور الطويل من دار فان كليف أند آربلز Van Cleef &Arpels

عقد بيرليه كولور الطويل من دار فان كليف أند آربلز Van Cleef &Arpels





يتناسب العقد الطويل بشكل كبير مع العبايات الكلاسيكية ذات اللون الواحد، لذا لا تترددي في اعتماد عقد بيرليه كولور الطويل من دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels، الذي صُمم بترصيع أحجار زينة بالروح المُبْهِجَة لمجموعة بيرليه، وهي من التصاميم المتأصلة في جوهر وهوية دار فان كليف آند آربلز؛ لتعكس الاستخدام الجريء للألوان، وتُزَيَّنُ هذه القلادة بالمرجان وحجر الأونيكس والفيروز.

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سوار سربنتي من بولغاري Bvlgari

سوار سربنتي من بولغاري Bvlgari

يتميز سوار سيربنتي من بولغاري Bvlgari برأس الكائن الأسطوري الذي يجمع بين الجرأة الأنيقة والجاذبية المطلقة بإلهام من جاذبية نظرة المرأة، لتجدِّد العلامة تعويذة الثعبان الساحرة من خلال التركيز على قوة جاذبية عينيه وقدرتها على الإغواء الذي لا يُقَاوَم، ويُصنع السوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً والمرصع بأحجار الزفير الزرقاء وأجزاء من الملكيت والألماس المرصوف.

أقراط بوسيشن من بياجيه Piaget

أقراط بوسيشن من بياجيه Piaget

أقراط بوسيشن من بياجيه Piaget تتناسب بشكل كبير مع العبايات، وهي تصمَّم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ومرصّعة بـ28 ماسة مقطوعة مع أحجار الفيروز، ويمكن ارتداؤها بأربعة أساليب لتتحول الحياة إلى مجال للمرح من خلال أساليبها الكلاسيكية وتصاميمها المرحة، ويمكنك ارتداء هذه القطعة بأربعة أساليب كأقراط منفردة أو بحبيبات ذهبية أو بأقراط من الفيروز أو بطريقة غير متماثلة، فنسقي هذه الأقراط المصنوعة من الذهب الوردي والألماس حسبما يروق لك.

خاتم COLOR BLOSSOM MINI STAR من لويس فويتون Louis Vuitton

خاتم COLOR BLOSSOM MINI STAR من لويس فويتون Louis vuttion

صُنع خاتم Color Blossom Mini Star من لويس فويتون Louis Vuitton من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مع ترصيع بحجر الكورنيلي الأحمر اللون المعزز بماسة برّاقة، وخضع الكورنيلي للنحت والصقل الدقيق على يد حرفيِّي الدار للحصول على بُعْدٍ سطحي لامع بنعومة ليناسب حجم الخاتم الصغير والراقي مع أسلوب المزج والتنسيق؛ لتحقيق إطلالة أنيقة وعصرية مع العبايات.

نصائح لارتداء المجوهرات مع العبايات

عليكِ أخذ الحذر عند ارتداء المجوهرات مع العبايات؛ إذ إنه يجب ألاَّ تبالغي في مجوهراتك حتى لا تَبْدِينَ شديدة البهرجة، وتستطيعين الاكتفاء بقطعتين أساسيتين ليضفيا مظهراً مميزاً على إطلالاتك، كاختيار سوارك أو ساعتك بشكل عريض وبارز، واعتماد الأقراط الأكثر مرحاً بالأسلوب الناعم والمميز المناسب لذوقك، فيما يمكنك اعتماد السلاسل لكونها قادرة على أن تكون وحدها قطعة أساسية تستقطب الانتباه إلى أناقتك، وتحديداً تلك الضخمة منها والمرصّعة بأفخم الأحجار الكريمة، فحتى إن كنتِ تفضّلين القطع الأكثر هدوءاً في ألوانها فبوسعك أن تختاري تصميماً غير تقليدي ضخماً وفريداً، ويمكنك أيضاً اختيار الخواتم بالأسلوب الأكثر أناقة بالنسبة لك؛ حيث ستكون بارزة بشكل واضح في إطلالتك.

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