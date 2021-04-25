أفضل ماسكات لتنحيف الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 01:34 مساءً - الخدود الممتلئة والذقن المترهلة، من الأمور التي لا ترغب بها أيّ صبيّة على الإطلاق، في شكل وجهها، ولا يرتبط الأمر ببعض الصبايا بزيادة الوزن، بل تكون طبيعة في الوجه.



ولكن يمكنكِ حل هذه المشكلة بماسكات طبيعية لـ تنحيف الوجه، والتي تساعدكِ على التخلص قدر الإمكان من هذه المشكلة.



ماسك الشاي والزنجبيل

ماسك الشاي والزنجبيل



اخلطي كمية من النزجبيل المطحون مع ملعقتين من الشاي الأخضر، حتى تحصلي على قوام يشبه العجين، ثم ضعي الخليط على المناطق الممتلئة في وجهِك، واتركيها لمدة نصف ساعة إلى ساعة، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء البارد، ومن ثم ضعي المرطب.



ماسك الخميرة والحليب

ماسك الخميرة والحليب



تساعد الخميرة على شد الوجه، يمكنكِ خلط مكعب من الخميرة مع ملعقة صغيرة من الحليب، ووزعيه على منطقة الذقن بالكامل، واتركي الخليط حتى يجف، ثم اشطفي وجهكِ بعدها.



ماسك بياض البيض والعسل



بياض بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة عسل، ووزعيه جيدًا على وجهِك، سوف يعمل على شد الوجه، ويخلّصكِ تدريجيًّا من الترهلات، ومن الممكن أن تجربي الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا.



الحليب ودقيق الذرة

الحليب ودقيق الذرة



اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من الذرة، حتى تحصلي على عجينة يمكنكِ وضعها على وجهِك، واتركيها لمدة 20 دقيقة، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء البارد.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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