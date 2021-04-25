ماسك النعناع لتعزيز صحة الشعر وفروة الرأس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 01:34 مساءً - النعناع نبتة أساسية في فصل الصيف، نافعة جداً للصحة عموماً وللشعر بشكل خاص. فهو يمتلك قدرة كبيرة على إعادة اللمعان والحيوية اللذين يفقدهما الشعر نتيجة التلوث ومنتجات العناية بالشعر المحمّلة بالمواد الكيماوية، والتصفيف المفرط... إضافة الى الظروف المناخية، والنظام الغذائي غير المتوازن. ولهذه الأسباب، يعد النعناع منقذاً لشعرك التالف والجاف والباهت خصوصاً خلال الصيف، فتعرفي الى أبرز فوائد النعناع للشعر وكيفية تحضير ماسك النعناع للشعر في المنزل للاستفادة من خصائصه الكثيرة للشعر وفروة الرأس.



فوائد النعناع للشعر

فوائد النعناع للشعر



- يساعد في علاج فروة الرأس الدهنية والمتسخة، مما يعزز من صحة الشعر ولمعانه.

- يعالج الشعر الجاف، ويعيد إليه اللمعان والحيوية.

- يكافح مشكلة تساقط الشعر ويعزز من كثافته.

- يساهم في تسريع نمو الشعر.

- يقلل من قشرة الرأس ويساعد في التخلص من الحكة.

- يعزز من صحة فروة الرأس ويكافح المشاكل التي قد تصيبها.

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ماسك النعناع والزبادي لتسريع نمو الشعر

ماسك النعناع والزبادي



قومي بطحن حفنة من أوراق النعناع الطازجة بشكل جيد. من ثم أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من الزبادي. حركي المكونات الى أن تصبح متجانسة، وقومي بتطبيقها على شعرك، ابتداءً من الجذور وصولاً الى الأطراف. اتركي النعناع والزبادي على شعرك مدة 20 دقيقة، بعدها اغسليه بالشامبو والبلسم وشطفيه بالماء الدافئ.

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ماسك النعناع والموز لإعادة اللمعان الى الشعر الباهت

ماسك النعناع والموز



اهرسي حبة من الموز جيداً، وأضيفي إليها بضع قطرات من اللافندر وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. وفي وعاء آخر، اطحني بضع أوراق من النعناع الطازج، وقومي بمزج المكونات مع بعضها البعض. طبقي المزيج على شعرك، من جذوره وحتى أطرافه، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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ماسك النعناع والألوفيرا لتعزيز صحة الشعر

ماسك النعناع والألوفيرا



اهرسي كمية كافية من النعناع الطازج، وأضيفي إليه أربع ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا الطازج، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. حركي المكونات الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على جذور شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق. من ثم، اغسلي شعرك على طريقتك الاعتيادية.

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