كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 01:34 مساءً - يُعتبر الإهتمام والعناية بالبشرة من الأمور الأساسية، ولا شكّ في أنّك اختبرت الكثير من الوصفات للتخلّص من التصبغات اللونية وحتى البثور في البشرة، إلا أنّك لم تبلغي النتيجة التي تطمحين إليها. وفيما يأتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، فوائد صابون الكبريت للعناية بالبشرة، وطرق إستخدامه.

فوائد صابون الكبريت للبشرة وطرق استخدامه

فوائد صابون الكبريت للبشرة

اكتشفي، فوائد صابون الكبريت الجمالية، والصحيّة وبخاصّة في ما يتعلّق بالعناية بالبشرة والتخلّص من التصبغات اللونية في الجلد وتفتيح البشرة، وأيضاً طريقة استخدامه للحصول على النتيجة المرجوة.



فوائد صابون الكبريت للعناية بالبشرة

صابون الكبريت للعناية بالبشرة وتفتيحها

يُعدّ صابون الكبريت من أشهر أنواع الصابون حيث أنه يُستخدم في العديد من الأغراض التجميلية والطبية؛ وذلك نظراً لتركيبته الفريدة، واحتوائه على العديد من الخواص المطهرة، كما أنَّه يُستخدم أيضاً لجميع مناطق الجسم، وكذلك لعلاج اليدين القدمين.

يلعب صابون الكبريت دوراً كبيراً في تفتيح البشرة، بالإضافة إلى منحها الصفاء والنقاء وتعقيم هذه الأماكن من جميع الشوائب، وكل ذلك يعود إلى فضل مستحضر الكبريت الموجود فيها بنسبة معينة.

يقضي صابون الكبريت على الجراثيم التي سرعان ما تتجمع على البشرة. وبالتالي ينظفها من الشوائب.

يُساهم صابون الكبريت في تنظيف البشرة وتوحيد لونها، كما أنَّه يعمل على تطهيرها من الجراثيم والبكتيريا والميكروبات التي تتواجد فيها.

وتوحيد لونها، كما أنَّه يعمل على تطهيرها من الجراثيم والبكتيريا والميكروبات التي تتواجد فيها. يُخلص صابون الكبريت البشرة من الخلايا الميتة ويعمل على إزالة احمرار البشرة.

يُعقّم صابون الكبريت الجلد ويُطهره، ويُقاوم نمو البكتيريا والجراثيم.

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طرق استخدام صابونة الكبريت

كيفية استخدام صابون الكبريت للعناية بالبشرة

قبل البدْء باستعمال صابونة الكبريت، يُنصح بتجربتها على منطقة صغيرة من البشرة، للكشف عمّا إذا كان لديك أيّ حساسية اتجاه أي من مُكوِّناتها، وفيما يأتي طرق استخدامها الشائعة:

وضع رغوة جيدة من الصابون على راحة اليد، وبعد ذلك تُفرك المنطقة المراد علاجها بالصابون، ثم تترك الرغوة على تلك المناطق لمدة لا تقل عن دقيقتين، بعدها تُشطف البشرة بالماء الفاتر وتُمسح بماء الورد؛ لضمان عدم احمرار البشرة واحمرارها.

يتم بشر هذه الصابونة مع إضافة ملعقة صغيرة من اللبن لها. ويوضع هذا الخليط على المنطقة المُراد علاجها. ثم، تُغسل البشرة بطريقة جيدة، ويمكن أن تكرر هذه الطريقة لأكثر من مرّة يومياً.

يجب على من يستخدمها أن يكون تحت إشراف الطبيب فهو من يحدّد طريقة استخدامها، كما يجب اتباع إرشاداته ونصائحه بطريقة جيدة؛ تفادياً للإصابة بأي مضاعفات كالحساسية أو الاحمرار وغيرها.

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تحذيرات عند استخدام صابونة الكبريت

ما الذي يجب معرفته حول صابون الكبريت

تجنّب إستخدام هذا الصابون للأنف أو العينين أو حتى الفم، وفي حال وصولها للعين يجب غسل العين لمدة ربع ساعة متواصلة.

استخدام هذا الصابون يكون باعتدال، ويجب الابتعاد عن استنشاق وشم الأبخرة الصادرة منه.

قراءة مُكوِّناتها بشكل جيد، للإطمئنان بأنَّ البشرة لا تتحسّس من إحدى هذه المُكوِّنات.

عدم استخدام هذا الصابون في حال احتواء البشرة على جروح أو خدوش.

صابون الكبريت في سطور

صابون الكبريت وخصائصه

انتشرت في الآونة الأخيرة صابونة الكبريت بشكل واسع في معظم الدول خاصة الدول العربية. وهي عبارة عن نوع من أنواع الصابون المستخدم كمستحضر طبيّ وتجميليّ، ويحتوي هذا الصابون على نسبة عالية من الكبريت، كما يحتوي على مجموعة أخرى من العناصر مثل: حمض الصفصاف، والبيروكسايد، والأيزوبروبيل، التي تحتوي على خصائصَ مضادّة للبكتيريا والالتهابات، وقد استُخدمَ صابون الكبريت بشكل واسع في علاج العديدِ من الأمراض الجلديّة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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