كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 01:34 مساءً - هناك الكثير من العطور النسائية التي صدرت حديثاً، والتي تشكل تجربة مغرية لأي امرأة، فرائحتها تمزج بين نغمات جذابة تجعلها فريدة من نوعها. ولتسهيل الاختيار عليك، في حال كنت ترغبين في اقتناء عطر نسائي جديد، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة خيارات عطور نسائية لموسم الربيع والصيف، ترضي مختلف الأذواق.



Motif Olfactif Vêtu de Vert Extrait

Motif Olfactif Vêtu de Vert Extrait



إذا كنت من محبات النغمات الخضراء والترابية، فإن عطر Motif Olfactif Vêtu de Vert Extrait الجديد هو أحد أفضل خيارات العطور النسائية، خصوصاً خلال الربيع والصيف، نظراً الى أنه عطر منعش جداً، حيث يرتكز على روائح الياسمين وزهر البرتقال واليلانغ يلانغ والبرغموت وخشب الأرز وخشب الصندل والباتشولي...

تابعي المزيد: كيف أختار عطور الربيع وما أجددها؟



Judith Leiber More Is More! Eau de Parfum

Judith Leiber More Is More! Eau de Parfum



إنه أحد العطور الفخمة الصادرة حديثاً، وهو عطر زهري يتميز برائحته الفواحة التي تدوم لوقت طويل، حيث يمزج بين نغمات قوية ومنعشة في الوقت نفسه، في مقدمها: اليوسفي والفلفل الوردي والباتشولي وجوز الهند، إضافة الى الأوركيد واليلانغ يلانغ، وهو مناسب جداً للأجواء الربيعية والطقس الحار.

تابعي المزيد: 7 عطور تعزز ثقتك بنفسك



Nick Ricardo Collection Turbulent Eau de Parfum

Nick Ricardo Collection Turbulent Eau de Parfum



يجسد هذا العطر إحساساً بالجنون والقوة، يمثله مزيج رائع من المكونات، مثل فول التونكا وزهر البرتقال ونجيل الهند، وهي نغمات تشكل قلب الرائحة القوية لهذا العطر الجذاب، في حين أن المسك والجلد وخشب الصندل والزعفران تشكل قاعدته، أما مقدمته فترتكز على الباتشولي والعنبر والفانيليا والبرغموت.

تابعي المزيد: عطور برائحة التوت



Maison D'Etto Noisette Eau de Parfum

Maison D'Etto Noisette Eau de Parfum



إذا كنت من عشاق رائحة الخزامى، فإن هذا العطر الجديد سيشكل تجربة رائعة بالنسبة إليك، فرائحته الناضجة والأثيرية ستجعل إطلالتك لافتة جداً. وهو يعتمد في تركيبته، إضافة الى الخزامى، على السوسن وبذور الأمبريت وخلاصة اللافاندين، والعنبر الأبيض، والمغنوليا والمسك.

تابعي المزيد: عطور خشب الصندل 2021 .. مميزة ودافئة



Jimmy Choo I Want Choo Eau de Parfum

Jimmy Choo I Want Choo Eau de Parfum



يعزز هذا العطر الرائع من ثقة المرأة في نفسها، حيث تم تصميمه بعناية تجعل المرأة محط الأنظار وأكثر جمالاً، وهو يشتمل في تركيبته على مزيج من النغمات الجذابة جداً مثل الزنبق والياسمين والماندرين والخوخ، إضافة الى رائحة الفانيليا في القاعدة، والتي تضفي لمسة رائعة على رائحته.

تابعي المزيد: لماذا عليك وضع العطر قبل النوم؟